Espacio Mujeres realizó 865 intervenciones el año pasado, 248 por violencia de género

El alcalde, Javier López Estrada, y la concejala de Igualdad, Patricia Portilla, en Espacio Mujeres - EUROPA PRESS

TORRELAVEGA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Municipal de Igualdad de Torrelavega, 'Espacio Mujeres', realizó un total de 865 intervenciones en 2025 en áreas como la asesoría social, psicológica, jurídica y laboral, de las que 248 estuvieron relacionadas con la violencia de género.

Además, el centro, que acumula más de 1.400 expedientes abiertos desde que inició su andadura en el año 2015 (en concreto 1.446), recibió en el último ejercicio a 138 nuevas usuarias.

Las cifras presentan "muy poca variación" respecto al ejercicio anterior, cuando se prestaron 826 servicios, y se mantiene el número de nuevas altas a lo largo de los años en torno a las 140. Además, permanece el porcentaje de casos en los que se detectan situaciones de violencia de género durante el transcurso de intervenciones con mujeres que acuden reclamando algún tipo de servicio, ya que no todas manifiestan inicialmente que la sufren.

En concreto, de los más de 800 servicios en 2025 año se realizaron 326 de atención psicológica (154 a víctimas de violencia de género), 156 de orientación social y cultural (40 a estas víctimas), 112 de orientación jurídica (48 a víctimas de violencia) y 104 de orientación laboral.

Además, desde Espacio Mujeres se gestionaron los programas de conciliación 'Abierto en Vacaciones' y 'Abierto en Vacaciones para Todos', con 623 y 218 alumnos, respectivamente. En paralelo a las iniciativas de este centro municipal, una decena de asociaciones utilizan las instalaciones para su actividad.

Estos datos se desprenden de la Memoria Anual 2025 de Espacio Mujeres, que el alcalde, Javier López Estrada, y la concejala de Igualdad, Patricia Portilla, han presentado este jueves en rueda de prensa tras debatirse en el Pleno municipal celebrado esta semana una moción de Vox que pedía el cierre de este centro.

En este sentido, ambos han subrayado que "los datos matan cualquier argumento contra esta sede" y han tildado de "absurda" e "incoherente" la iniciativa de Vox, que no recabó el apoyo de ningún otro partido.

El alcalde ha puesto en valor las políticas de igualdad puestas en marcha en los últimos años y ha subrayado que "todas las voces contrarias son voces que van en la dirección opuesta al sentido común, a los derechos humanos y a la igualdad".

En la misma línea, la concejala ha recalcado el "orgullo" del equipo de Gobierno (PRC-PSOE) por este recurso y ha incidido en que las cifras "ratifican de forma incuestionable" que Espacio Mujeres es "imprescindible, últil y fundamental" para las torrelaveguenses.

"Un recurso que hoy cobra más sentido que nunca cuando algunos quieren que las mujeres volvamos a ser relegadas a los espacios que ocupábamos hace 60 años", ha apostillado.

Portilla ha destacado que el carácter de atención general y de "apertura" de Espacio Mujeres hace que para muchas "sea más fácil" dar el paso de acudir, en lugar de hacerlo a centros de atención integral a víctimas de violencia de género.