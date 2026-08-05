España, en el puesto número 10 en ciberataques a nivel global

El director del Centro para la Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen (CIC) de Zacatecas (México), Tomás de Jesús Moreno. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)

España se sitúa en el puesto número diez en ciberataques, según el mapa interactivo en tiempo real CyberMap Kaspersky, que muestra la actividad de ciberamenazas a nivel global, cuyo ranking lideran países como Estados Unidos, Brasil, Rusia o China, que buscan "cierta hegemonía" en cuestión tecnológica.

De esta forma, España se sitúa en el top 10 de ciberataques, lo que muestra cierta "vulnerabilidad" frente a estas ciberamenazas, si bien el país dispone de "mecanismos para defenderse", como el Instituto Nacional de Ciberseguridad INCIBE de León, un organismo "muy importante" para poder afrontar ese tipo de situaciones.

Así lo ha señalado el director del Centro para la Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen (CIC) de Zacatecas (México), Tomás de Jesús Moreno, este miércoles en declaraciones a la prensa en Santander, con motivo de su participación en el curso de verano 'Ciberseguridad y tecnologías avanzadas', que se desarrolla esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

El también director de la empresa de software Develogit, que ha impartido la ponencia 'Recursos de la IA aplicados a la ciberseguridad', ha indicado que a través de la inteligencia artificial se pueden "mitigar" ciertas amenazas.

En este punto, ha explicado que se está utilizando una herramienta de inteligencia artificial que se denomina Ollama, mediante la cuál se pueden programar ciertas acciones para automatizar cuestiones de prevención en ciberseguridad.

Asimismo, se ha desarrollado una plataforma educativa que se llama Ciclón, que viene del nombre del Centro para la Investigación del Cibercrimen y la Ciberseguridad, para enseñar a detectar ciertas amenazas y poder utilizar inteligencia artificial para implementar acciones.

Entre los principales amenazas, de las que "nadie estamos exentos", el director ha citado el 'phishing', la suplantación de identidad mediante mensaje de texto; el 'vishing', la suplantación de identidad vía telefonía; el 'deepfake', que es la modificación de imágenes o vídeos para afectar la reputación de la persona; u otros ciberataques "más técnicos" como los 'ransomware'.

Para crear una sociedad "más justa" y "ciberresiliente", el experto insta a las administraciones y a las empresas a apostar por la concienciación, así como la capacitación del personal en materia de ciberseguridad.