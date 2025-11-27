La España Verde se consolida como destino con más de 17 millones de turistas en el último año

Representantes de Turismo de las cuatro CCAA de la España Verde en una reunión en Santander - GOBIERNO

SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La España Verde, que aglutina a Cantabria, Asturias, País Vasco y Galicia, se consolida como destino después de recibir en el último año 17,3 millones de turistas, un 2,1 por ciento más que en el periodo anterior.

Los responsables de los departamentos turísticos de las cuatro comunidades autónomas que conforman la marca han participado este jueves en la reunión del Comité de Seguimiento, en Santander, el último de los encuentros de este 2025 bajo la coordinación de Cantabria, que cederá el testigo a Asturias en un acto en Fitur 2026.

La directora general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Cantabria, María Saiz, ha ejercido de anfitriona en la cita, en la que también han participado el director de la Agencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; la jefa de Departamento de Mercados, Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, Delfina García; el viceconsejero de Turismo y Comercio de Euskadi, Jakes Aguirrezabal, y la subdirectora general de Marketing Exterior del Turismo de Turespaña, Bárbara Couto.

A falta de los datos definitivos de viajeros este ejercicio, la directora cántabra ha trasladado la satisfacción de las cuatro regiones por el balance de los últimos doce meses y el refuerzo que el crecimiento continuado de visitantes supone para España Verde.

"Estamos satisfechos porque la marca sigue ganando posiciones en los mercados internacionales y cada vez se nos conoce y reconoce más", ha señalado Saiz, para indicar que Europa sigue siendo el mercado emisor más numeroso, además del Reino Unido y Estados Unidos.

Ha explicado que las fortalezas que ofrece el norte de España como destino diferenciado y asociado a la naturaleza, la cultura, el deporte y la gastronomía "cuentan con un prestigio y representan un empujón para que los turistas internacionales nos tengan en cuenta frente al turismo de sol y playa del resto de España".

La directora regional de Turismo se ha referido, en este sentido, a los productos transversales de los cuatro territorios y contribuyen a proyectar "una gran imagen de España Verde": la novedosa 'Reserva Ecoturista'; la 'Gran Ruta de España Verde', un itinerario de 16 etapas que recorre estas regiones, y el Camino de Santiago.

A ello se suman otras señas de identidad de la oferta turística del norte como el termalismo, el surf y el golf para los aficionados al turismo deportivo o una identidad propia y la gastronomía como hitos diferenciales.

ACCIONES 2025

Los representantes turísticos han valorado el trabajo de coordinación realizado por Cantabria durante este año, en el que se lanzó el nuevo producto turístico 'Reserva Ecoturista de España Verde', el mayor corredor ecoturístico de Europa que integra 25 espacios protegidos y más de 400 empresas que ofrecen experiencias vinculadas a la naturaleza y la cultura local.

Asimismo, en 2025 se ha intensificado la proyección internacional con la presentación en Nueva York del evento promocional 'Norte Diem', una experiencia inmersiva cultural y gastronómica diseñada para ofrecer un acercamiento sensorial a la identidad de la España Verde y cuyo objetivo es atraer viajeros a través de las dos conexiones aéreas directas de Bilbao y Santiago de Compostela con la ciudad neoyorkina.

Además, en estos meses se ha presentado la Reserva Ecoturista en las cuatro comunidades de España Verde y Madrid, así como en varias ferias especializadas, entre ellas la Bird Fair en Reino Unido; se han llevado a cabo campañas en redes sociales y se han enriquecido los contenidos de la web ingreenspain.es y viajes de familiarización, tanto en destino como virtuales.