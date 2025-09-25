La España Verde promocionará en Nueva York su gatronomía, patrimonio y paisaje

En un evento el 19 de noviembre que dará a conocer la experiencia enogastronómica, artística, audiovisual e interactiva 'Norte Diem'

Cantabria y sus socios de la España Verde (País Vasco, Asturias y Galicia) darán a conocer en Nueva York los atractivos que ofrecen las cuatro comunidades autónomas a través del evento turístico 'Norte Diem'.

La presentación promocional de esta experiencia enogastronómica, artística, audiovisual e interactiva se celebrará el 19 de noviembre en el salón de eventos Prince George Ballroom, y el objetivo del evento es abrir la internacionalización de la marca turística España Verde a nuevos mercados y seguir sumando visitantes extranjeros.

Lo ha explicado así la directora general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Cantabria, María Saiz, que ha presidido este jueves en Santander la reunión del Comité de Seguimiento de la España Verde, cuya coordinación corresponde este año a la región.

A la misma han asistido el viceconsejero de Turismo y Comercio de País Vasco, Jakes Aguirrezabal; la viceconsejera de Turismo de Asturias, Lara Martínez; el director de la agencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; y la Jefa del Área MICE-Productos de Turespaña, Ana Cristina Gozalo.

'Norte Diem', un formato que ya se celebró con éxito en 2023 y 2024, en Fráncfort y en Oporto, llevará hasta el corazón de Manhattan una experiencia enogastronómica, artística, audiovisual e interactiva, en la que, con la gastronomía como base, se dará a conocer el patrimonio, la arquitectura y el paisaje del norte de España mostrando la variedad del destino.

El evento cuenta con la colaboración de la Oficina Española de Turismo de Nueva York y está dirigido a turoperadores, agencias de viajes, creadores de contenidos digitales, prensa especializada y personalidades vinculadas a la gastronomía, quienes podrán degustar un menú con productos y platos representativos de cada comunidad.

"La finalidad es ofrecer una imagen completa de los atractivos paisajísticos, culturales y gastronómicos que ofrece el norte y presentar al mercado estadounidense los productos turísticos transversales que compartimos las cuatro comunidades de la España Verde", ha explicado Saiz, quien ha destacado, entre los productos estrella, la Reserva Ecoturista España Verde, el Camino de Santiago, el surf o la gastronomía como escaparate de las excelencias de la Cornisa Cantábrica.

Con esta presentación se busca que los turoperadores estadounidenses comercialicen viajes que recorran las cuatro comunidades.

Durante el encuentro de este jueves, también se han analizado las acciones de marketing y promoción ejecutadas en este ejercicio en Italia, Alemania, Suiza, Austria y Reino Unido a través de viajes de prensa en destino y famtrips virtuales, así como en redes sociales y en la nueva web ingreenspain.es, que este año se ha visto enriquecida con nuevos apartados y más contenidos.

Las autoridades turísticas de las cuatro comunidades han destacado el "alto" grado de ejecución del presupuesto de 2025 y han señalado que el objetivo es seguir consolidando la internacionalización de la marca y dar a conocer el norte como "un destino sostenible y con una oferta de experiencias y productos diferentes y alternativos a otros destinos españoles".

RESERVA ECOTURISTA

Asimismo, han valorado de forma "muy positiva" la aceptación que está teniendo la 'Reserva Ecoturista', el nuevo producto creado por España Verde con fondos europeos, cuya comercialización se inició esta primavera.

Se trata de un corredor natural por 25 espacios naturales protegidos de las cuatro comunidades, que ofrece experiencias asociadas al territorio y que está llamado a convertirse en el referente del ecoturismo en Europa.

Los cuatro socios han planteado, en este sentido, seguir ampliando la participación de empresas que se adhieran al catálogo de experiencias actuales.

La marca turística España Verde se creó en 1989 en colaboración con Turespaña para promocionar de forma conjunta la oferta de las cuatro comunidades del norte en el extranjero.