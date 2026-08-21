La estación del aeropuerto de Santander registró 30,9 l/m2 el jueves

Archivo - Varios coches circulan por una carretera mojada, a 16 de enero de 2023, en Santander, Cantabria (España). - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

MADRID/SANTANDER 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Santander registró 30,9 litros a lo largo del jueves, jornada en la que once estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) acumularon totales superiores a los 10 l/m2 en 24 horas.

Destacan las precipitaciones anotadas en numerosos observatorios del norte, Castilla y León, valle del Ebro, Pirineos, mitad este en general e incluso en aledaños al Golfo de Cádiz.

Por cantidad, encabeza la lista Ainsa (Huesca), con 59,8 l/m2, un acumulado horario de 53,6 l/m2 y una intensidad en diez minutos de 24 l/m2. En las comarcas valencianas, los acumulados están encabezados por los 53 l/m2 de Polinyà, los 50,6 l/m2 de Xàtiva y los 41,4 l/m2 de Carcaixent. .

En cuanto a las temperaturas, sólo cinco estaciones de la red de la AEMET superaron los 40ºC en un día en el que la más alta de todo el país se registró en Pollença (Mallorca), donde hubo 41,5ºC, según ha informado este viernes el portavoz del organismo estatal, José Luis Camacho.

De hecho, las máximas más destacadas se dieron en su mayor parte en Mallorca: Artá, con 40,9ºC; Colonia Sant Pere, con 40,6ºC; y Port de Pollença, con 40,1ºC. En Miramar (Valencia), se llegaron a medir 40,4ºC. Todos estos valores térmicos se midieron antes de las 13.00. Por lo demás, se ha dado un descenso notable de las máximas en España.

De forma paralela, Camacho ha informado de que han continuado registrándose noches tórridas, aunque a una escala muy inferior a la noche anterior. De esta manera, sólo cuatro observatorios han pasado de los 25ºC de mínima nocturna, comenzando por Mola (Menorca), con 28,4ºC y pasando por Sóller (Mallorca), Cartegena (Murcia) y Pollença (Mallorca), con valores ligeramente superiores a 25ºC.

En cuanto a las rachas de viento, Camacho ha apuntado a que se produjeron muchos fenómenos notables debido al paso de los fenómenos convectivos por el sureste, Comunidad Valenciana y Baleares y por la tormentas en Pirineos y Valle del Ebro. Por esta parte, el valor más elevado de la red principal de AEMET se registró en el aeropuerto de Menorca, donde hubo rachas de 120,6 kilómetros por hora (km/h). Le siguió el registro del radiotelescopio de Sierra Nevada con 109,4 km/h y los 103,7 km/h de Carcaixent.