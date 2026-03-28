La estación de esquí Alto Campoo cierra este sábado por mal tiempo

Archivo - Estación de esquí de Alto Campoo.-ARCHIVO - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo permanecerá cerrada este sábado debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Así lo ha informado en un mensaje en su cuenta de 'X', en una jornada en la que está previsto que la cota de nieve baje a los 800-1.000 metros.

De este modo, esta instalación, gestionada por la empresa pública Cantur y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, no abrirá hoy sus puertas a tan solo una semana de cerrar la temperada y conmemorar su 60 aniversario.

Para ello, ha organizado un programa de actividades que se desarrollará el viernes 3 y sábado 4 de abril en colaboración con LOS40.