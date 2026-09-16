El Estado y Cantabria firman el convenio de la intermodal de La Pasiega, en obras desde finales de 2028 a 2030

El ministro de Transportes, Óscar Puente, y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el acto de firma de la intermodal de La Pasiega - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes, a través de Adif, y el Gobierno de Cantabria han suscrito este miércoles el convenio de la terminal intermodal del Llano de La Pasiega (Piélagos), por el que ambas administraciones financiarán al 50 por ciento, y en un plazo de tres años, los casi 62 millones que costará esta infraestructura, cuyas obras está previsto que comiencen "a finales de 2028" y terminen en 2030, año en el que estará listo también todo este centro logístico.

En el acto de la firma, celebrado en la Delegación del Gobierno, tanto el ministro, Óscar Puente, como la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), han destacado la importancia de la estación intermodal.

El ministro ha resaltado que este convenio "articula una apuesta personal" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la petición que le realizó Buruaga en su primera reunión con él en Moncloa en septiembre de 2024.

"No sé lo que hablarían en esa reunión pero nada más terminar cogió el teléfono, me llamó y me dijo que La Pasiega tenía que tener prioridad absoluta", ha explicado el ministro, que ha señalado que este convenio supone un "compromiso firme, concreto", con "plazos y financiación concreta" y "despeja cualquier duda que pudiera existir sobre la viabilidad y la ejecutividad" de la decisión adoptada por ambos gobiernos de ejecutar la terminal intermodal.

"Esto no es un papel mojado, este es un papel que vale", ha destacado el ministro, que ha resaltado que la firma "da un nivel de certidumbre" sobre la actuación que no tiene "nada que ver con otro tipo de documentos, que son declaraciones".

Según ha señalado, la terminal intermodal "reforzará el tándem existente entre la de Muriedas, recién ampliada, y el Puerto de Santander", promoviendo así el transporte ferroviario de mercancías como eje vertebrador de las cadenas logísticas multimodales.

Para la jefa del Ejecutivo regional, la firma del convenio de la intermodal representa "un auténtico trampolín de oportunidades para Cantabria" pues se trata de una infraestructura "que marca la diferencia".

Y es que esta estación "garantiza que las empresas van a poder disponer de esas posibilidades de logística e intermodalidad que nos demandan" y "da pleno sentido al Llano de la Pasiega porque ahora sí está llamado a convertirse en un polo de atracción para futuros desarrollos industriales y logísticos gracias a esa ubicación privilegiada en el corredor Santander-Torrelavega y a sus excelentes conexiones portuarias, ferroviarias y viarias tanto con la Cornisa Cantábrica como con la Meseta".

Buruaga ha reconocido que llegar hasta esta firma "no ha sido nada fácil" pero, por ello, le deja "mayor satisfacción". "Hemos pasado de escuchar que la intermodal no era de interés general del Estado, que no recibiría una financiación pública por parte del Gobierno de la Nación a la firma de un convenio para su construcción y financiación al 50% en los próximos tres años", ha subrayado.

La presidenta ha resaltado que "el Gobierno de Cantabria nunca jamás se rindió, ni tiró la toalla y, sin ruido ni conflicto, con argumentos sólidos, con tenacidad y con muchos meses de trabajo técnico y también político hemos demostrado que la estación intermodal tenía todo el sentido, sacando adelante esta reivindicación que no solo es una gran oportunidad para Cantabria sino una necesidad vital para el Puerto de Santander".

"Bien está, lo que bien acaba", ha aseverado Buruaga, que ha agradecido tanto a Pedro Sánchez como al ministro que hayan sido "receptivos" al planteamiento del Gobierno regional y que se hayan podido "vencer todos los obstáculos" para esta infraestructura.

En el acto, también ha intervenido el delegado del Gobierno, Pedro Casares, que ha considerado que la intermodal supone un "determinante proyecto" que "marcará un antes y un después" en La Pasiega y hará que "deje de ser un polígono industrial más y se convierta en el centro logístico más importante de Cantabria y, por tanto, en un activo fundamental para la industria" de la comunidad.

EL CONVENIO

De esta manera, la futura instalación logística contará con una superficie de 14 hectáreas y estará conectada a la línea ferroviaria Palencia-Santander.

El convenio, rubricado por el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, y el consejero de Industria, Eduardo Arasti, establece las condiciones de colaboración y financiación entre el Gobierno central y la comunidad autónoma y las bases para la futura explotación de las instalaciones.

De esta forma, el acuerdo, autorizado el pasado mes de junio por el Consejo de Ministras y Ministros, fija la inversión para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras en 62 millones de euros (IVA incluido), que serán financiados al 50% entre Adif y la sociedad Suelo Industrial de Cantabria (SICAN).

Asimismo, ambas entidades serán titulares de la terminal en igual proporción al término del proyecto, en régimen de copropiedad.

Igualmente, el convenio también refleja la creación de una Comisión de Seguimiento formada por dos representantes designados por Adif, uno designado por el Gobierno de Cantabria y un último designado por SICAN para garantizar la correcta ejecución de las actuaciones recogidas.