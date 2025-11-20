Los estudiantes de la UC aumentaron un 4% en el último curso pese a la caída demográfica, y un 30% los 'senior'

La rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Conchi López, y la vicerrectora de Comunicación y Coordinación, Mar Marcos - UC

SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes de la Universidad de Cantabria aumentaron un 4%, hasta los 12.535, en el curso 2024-2025, un periodo en el que se incrementaron especialmente los alumnos del Programa Senior para mayores de 50 años, más de un 30%.

Y es que, pese al ascenso, la UC ya nota en el número de matriculados de cada año el "profundo cambio demográfico" provocado por el descenso de la natalidad -que hace prever caídas "muy fuertes" para los próximos cursos-, tal y como han explicado este jueves la rectora y la vicerrectora de Comunicación y Coordinación, Conchi López y Mar Marcos, respectivamente, que han presentado en rueda de prensa la Memoria 2024-2025.

De sus más de 12.000 estudiantes (2.190 de nuevo ingreso), el 72,2% (9.054) cursa estudios de grado, mientras que los másteres oficiales supusieron 999 matriculados y el doctorado alcanzó los 716. Los títulos propios sumaron 1.358 matrículas y continuaron creciendo las microcredenciales, con 611 participantes.

Además, se mantiene una ratio de 12 estudiantes por docente, un indicador que la UC considera "muy bueno".

En cuanto al género del estudiantado, se mantiene equilibrado con 6.013 hombres y 6.522 mujeres. El "desequilibrio" se da en las ramas de conocimiento, ya que hay "muchos más hombres que mujeres" en ingenierías, ciencias y humanidades, y la tendencia se invierte en el caso de las ciencias sociales, jurídicas y de la salud.

Otro aspecto a destacar de la Memoria es la empleabilidad de los egresados de la UC. Según se desprende del documento, un 71% de los alumnos de grado consigue empleo, cifra que se eleva a un 82% en los de máster y a "prácticamente el 100%" en doctorado.

31,5 MILLONES CAPTADOS EN INVESTIGACIÓN

Durante 2024, la UC captó 31.548.351 euros en fondos de investigación, procedentes tanto de financiación competitiva (21,4 millones) como de contratos con empresas e instituciones (9,97 millones).

En 2025 la universidad ha contado con un presupuesto total de 135 millones, de los que algo más del 70% procede del Gobierno de Cantabria a través del Contrato Programa 2025-2027 firmado por el anterior rector, Ángel Pazos -que López ha valorado que permite encarar los próximos años con estabilidad financiera-. Otro 7% corresponde a las matrículas y un 23% a fondos captados externamente por los investigadores.

Esta última cifra es "una de las más elevadas del país", ha dicho la rectora, que ha destacado que la UC "sigue siendo una de las universidades españolas con mayores niveles de captación de fondos competitivos en relación a su tamaño"

Así, ha subrayado el "extraordinario desempeño" que ha tenido la entidad en materia de investigación durante el pasado curso, en buena medida gracias a que ésta "está muy internacionalizada".

Al hilo, López ha destacado las posiciones de la UC en rankings nacionales e internacionales, como el Ranking CYD, donde alcanza el segundo puesto nacional en rendimiento investigador; o el Ranking de Shanghái, donde se sitúa entre las 700-800 mejores universidades del mundo.

"La UC es una universidad pequeña en tamaño, pero grande en impacto científico. Estos resultados son fruto del trabajo sostenido de nuestros grupos y del compromiso del personal que forma la institución", ha afirmado la rectora.

IMPACTO INTERNACIONAL, CULTURAL Y SOCIAL

El curso 2024-2025 hubo 411 estudiantes enviados al extranjero y 463 recibidos en programas de movilidad. En este contexto internacional, la UC consolidó su participación en la alianza EUNICE, con la creación de su primer máster oficial sobre Tecnologías de la Información para una Movilidad Inteligente y Sostenible, en colaboración con otras tres universidades de la alianza, y amplió sus clubes estudiantiles y actividades conjuntas.

En el ámbito cultural y de divulgación científica, la UC desarrolló más de 1.000 actividades, además de la nueva edición de cursos de verano, exposiciones y acciones de participación local, que reunieron a "decenas de miles de asistentes".

La rectora también ha hecho hincapié en el "importante giro" dado a la estrategia y canales de comunicación, también destacó que, el ámbito de la comunicación, especialmente visible en los canales digitales y perfiles institucionales en redes sociales, donde la entidad ha experimentado un "notable crecimiento" tanto en número de seguidores como en alcance y en volumen de interacciones.

La Memoria refleja asimismo avances en la modernización del campus, como la reforma de la Facultad de Ciencias, que mejorará un 38% su eficiencia energética; y nuevas instalaciones solares en Medicina e Industriales, que permitirán evitar más de 230 toneladas de CO2 anuales.

La UC también ha trasladado su institucional con la igualdad y el bienestar laboral a través del Plan Concilia, al que se acogieron 250 miembros del PTGAS (Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios).

La rectora, que ha presentado su primera Memoria anual desde que asumió el cargo, ha subrayado que su equipo apuesta por trabajar por mejorar los procesos de promoción y estabilización del personal docente e investigador, y ha abordado la primera fase de una "ambiciosa reestructuración" del personal con un "compromiso claro: modernizar la institución sin perder de vista la vocación de servicio público que nos define".