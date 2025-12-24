Los estudios de artistas visuales de Santander se abren al público con el Festival Nudos

Cartel Festival NUDOS - AYUNTAMIENTO

Santander acogerá el 26, 27 y 28 de diciembre el Festival NUDOS, un proyecto expositivo impulsado por la Asociación de Artistas Visuales de Cantabria (AAVCA) con el patrocinio del Ayuntamiento que propone una experiencia cultural innovadora basada en la apertura de estudios de artistas visuales de la ciudad al público.

En la primera edición de esta cita participarán ocho estudios, cada uno de los cuales ha invitado a un artista externo, aunque aspira a consolidarse en el tiempo e incrementar ese número.

La propuesta permitirá a los ciudadanos acercarse de manera directa a los artistas visuales locales, conocer sus espacios de trabajo y comprender mejor los procesos creativos, ha destacado la concejala de Cultura, Noemí Martínez, en un comunicado.

"NUDOS es una invitación a mirar el arte desde dentro, a conocer a quienes lo hacen posible y a seguir construyendo una ciudad comprometida con la creación contemporánea".

El festival nace del propio sector y apuesta por la colaboración, la apertura y la creación de redes. El objetivo es "reunir, visibilizar y fortalecer el ecosistema artístico, generando un contacto directo entre artistas, ciudadanía e instituciones".

ESTUDIOS PARTICIPANTES Y ARTISTAS INVITADOS

Con motivo de este festival, durante tres días ocho estudios abrirán simultáneamente para mostrar sus espacios de trabajo, procesos de creación y prácticas artísticas, en los siguientes horarios: el viernes 26, de 16.00 a 21.00 horas; el sábado 27, de 12.00 a 21.00 horas; y el domingo 28, a las 13.00 horas, se celebrará un encuentro final en La Lupe, a modo de coloquio.

Cada artista ha invitado a un artista externo a la asociación, ampliando así los cruces entre prácticas, miradas y trayectorias artísticas.

En concreto, participan en esta primera edición de NUDOS el Estudio Corvo: Carmen G. Somavilla y Marta Valledor, con los artistas invitados Pelayo Fernández y Laura López Balza; La Fábrica de Creación: Blanca Tejerina, que invita a Andrea Gandarillas, y Manuel Minch, cuyo invitado es Raúl Hevia; Estudio de Mina K.: Mina K. y Luis López B.; Estudio Javier Trugeda: Javier Trugeda y Nacho Ezquerra.

También, Taller Limo: Eva Gárate y Gabriel Aparicio; Estudio Gruber: Eduardo Gruber, con apertura exclusiva la tarde del viernes 26 de diciembre; Estudio Porbus: Guillermo de Foucault y Amaia Bregel; y Estudio UUUUU: Néstor del Barrio y su invitado Quique Ortiz.