El Euromillones deja un premio de tercera categoría de más de 18.000 euros en Santander

Imagen del despacho en el que se ha validado - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

SANTANDER 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo del Euromillones celebrado este viernes ha dejado en Santander un premio de tercera categoría (5 números + 0 estrellas), que asciende a 18.197 euros.

Concretamente, este boleto premiado --uno de los nueve que ha habido de esta categoría-- ha sido validado en el establecimiento receptor 69.055, ubicado en la Calle Carlos Haya, número 15, de este municipio cántabro, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

En España no ha habido ningún acertante de primera categoría (5+2), ni de segunda (5+1). Sin embargo, ha habido otro de tercera, validado en el despacho receptor 5.065 de Almería, situado en Avenida Federico García Lorca, 170.

Los números premiados en el sorteo han sido el 2, 12, 17, 25 y 39 y las estrellas 1 y 2.

Por otro lado, el acertante de El Millón, dotado con un millón de euros, ha sido un boleto validado en Albacete, concretamente en la Administración número 20, ubicada en el Centro Comercial Imaginalia.