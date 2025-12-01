Europa "da la razón" al Gobierno cántabro en el proyecto del teleférico del Pas tras la denuncia de Podemos

Archivo - Zona de la Engaña - PODEMOS - Archivo

SANTANDER 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media (PP), ha dado a conocer que la UE ya "ha contestado" y "nos ha dado la razón" ante la pregunta que Podemos llevó al Parlamento Europeo para denunciar el proyecto del teleférico 'Mirador del Pas' y las obras de acceso asociadas.

En el Pleno del Parlamento de este lunes, al ser preguntado por el Grupo Regionalista por las actuaciones proyectadas en el entorno de La Engaña, el consejero ha confirmado que la carretera prevista de acceso al teleférico se va a hacer, se incluirá en el Plan de Carreteras regional y de hecho "ya está en el borrador".

Media ha lamentado la pregunta registrada por Podemos en septiembre ante la Comisión Europea para "ver si había alguna forma de cargarse esto". En concreto, la trasladó la eurodiputada Isabel Serra, a quien el consejero cántabro ha advertido que trató de "parar una obra que no van a parar".

"Lo siento mucho por la señora Serra y quien desde Cantabria le mandó hacer una pregunta para perjudicar a los cántabros, porque no creo que se le ocurriera a ella", ha sentenciado.

La formación morada pidió a la Comisión Europea que investigara la posible vulneración del Derecho Ambiental ya que denunció que el proyecto carecía de evaluación ambiental y no analizaba las repercusiones sobre la Red Natura 2000 a pesar de afectar a zonas de alto valor ecológico, además de que ve un "fraccionamiento artificial" entre el acceso y el teleférico.

CAMBIOS EN LAS OPOSICIONES DOCENTES

Tras el consejero de Fomento ha salido a la tribuna su homólogo de Educación, Sergio Silva, para responder a preguntas tanto del PRC como del PSOE sobre los cambios que implica el sistema de oposiciones propuesto por el Gobierno de Cantabria de cara a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2026, que descarta conservar la nota de las dos últimas convocatorias y prevé modificaciones como el tribunal único y vocalías voluntarias.

Regionalistas y socialistas han acusado al consejero de tomar decisiones sin diálogo y rompiendo el consenso -como el que afirman que existía sobre el guardado de la nota como "se venía haciendo durante más de 20 años"-, además de que han denunciado la nueva fórmula de designar al tribunal, ya que éste estará formado por un presidente y cuatro vocales de los que dos se designarán por sorteo, como hasta ahora, y los dos restantes a través de la voluntariedad.

Esto, a juicio de PRC y PSOE, "va producir una desconfianza tremenda" y "compromete la transparencia, la objetividad y la independencia".

"¿Se da cuenta, señor consejero, que usted va por una autopista y todos vienen enfrente de usted? ¿No será usted el que circula en sentido equivocado?", le ha dicho la regionalista Teresa Noceda; mientras que el socialista Mario Iglesias ha criticado la "deriva" de su departamento. "Se conoce que no tiene bastantes charcos el señor consejero de Educación para entrar uno más", ha ironizado.

Silva ha negado que la nueva fórmula comprometa la imparcialidad acusando a estos grupos de haber hecho una sugerencia "muy fea": "sugerir que porque haya funcionarios que voluntariamente se presenten a algo, en este caso ser miembro de un tribunal, va a suponer un trato de favor, es tanto como acusarles de que van a cometer un delito, porque eso es prevaricar o cometer cohecho".

El consejero ha defendido que los cambios propuestos pretenden mejorar y "optimizar" los procesos selectivos implicando a menos personas y "por lo tanto afectando menos al fin de curso", además de que se "homogenizan" los criterios de calificación y corrección para tender a que "haya menos tribunales, si puede ser el tribunal único".

Esto es algo que "han defendido muchos presidentes de tribunal" y "muchos directores generales, incluidos directores generales del PSOE", ha subrayado Silva, que ha detallado que en los últimos procesos electivos de junio y julio de 2025 hubo que configurar "68 tribunales. Eso son 700 docentes bailando".

Además, ha advertido que "no abundan" los docentes que quieren ser miembros de los tribunales: hay que "cazarlos al lazo".

CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN

Otra consejera que ha intervenido en el Pleno de este lunes ha sido de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, que ha respondido a una interpelación del PRC sobre las actuaciones contempladas por la Consejería para favorecer un entorno laboral más estable, mejor definido y orientado a la profesionalización de los cuidados de larga duración en el sistema de atención a las personas mayores.

Al respecto, ha señalado que el objetivo de su departamento es aumentar las ratios para prestar "una adecuada" prestación a la dependencia y para que los trabajadores realicen su labor en "adecuadas" condiciones y así "garantizar la calidad del servicio y las mejoras asistenciales".

La consejera ha criticado que los regionalistas "no se han preocupado nunca por el sector de la dependencia", incluso teniendo "la responsabilidad de gestionar el personal público en la Consejería de Presidencia y no tomaron ningún tipo de medida respecto al personal de la dependencia". "El Partido Regionalista solo parece acordarse del sector de la dependencia cuando se encuentra en la oposición", ha enfatizado.

Por parte del PRC, Rosa Díaz ha dicho que las reivindicaciones del sector "no son un gasto, son una inversión en dignidad, en empleo de calidad y en un modelo de cuidados que queremos para nuestros mayores, para nuestras personas dependientes" y ha señalado que la patronal ha trasladado y apelado a los grupos parlamentarios a "sentarse" porque "tiene que haber un acuerdo de todos" para saber qué necesidades existen y no en "soluciones cortaplacistas" en esta legislatura o la que viene.