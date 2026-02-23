Evacuado grave un senderista vasco de 72 años tras ser mordido por una víbora en Arredondo

Equipo 112 rescata a senderista vasco en estado grave tras ser mordido por una víbora en un monte de Arredondo - 112

SANTANDER, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha evacuado esta mañana a un senderista vasco de 72 años en estado grave tras ser mordido por una víbora en el monte Colorao, en el municipio de Arredondo.

El equipo de rescate ha estabilizado al afectado y le ha evacuado hasta Santander para ser tratado de la reacción causada por el veneno.

El hombre, vecino de Vizcaya, estaba realizando una ruta acompañado por otras dos personas cuando se ha sentado para descansar y ha sufrido una primera mordedura en una mano. Al intentar retirar el reptil ha sufrido un segundo ataque en la otra extremidad.

Los senderistas han conseguido matar a la víbora para su identificación por el personal médico, ha informado el 112 en un comunicado.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha recibido aviso del incidente minutos antes de las 12.00 horas, y ha movilizado al equipo de rescate helitransportado.

Una vez en la zona, la aeronave ha realizado un estacionario bajo para permitir el descenso a pie de dos rescatadores y el médico.

Han estabilizado a la víctima que ya se encontraba en shock anafiláctico, le han asegurado en una camilla de rescate y le han subido a bordo de la aeronave mientras realizaba otra maniobra de mantenimiento de la máquina en vuelo sobre el firme de la ladera.

El hombre ha sido evacuado de urgencia al aeropuerto Seve Ballesteros, bajo supervisión facultativa.

Allí esperaba una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) del 061 que ha continuado con su atención y le ha trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.