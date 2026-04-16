Evacuado en helicóptero un hombre con la pierna rota al ser golpeado por una yegua en Cartes

Evacuado en helicóptero un hombre con la pierna rota al ser golpeado por una yegua en Cartes
Evacuado en helicóptero un hombre con la pierna rota al ser golpeado por una yegua en Cartes - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: jueves, 16 abril 2026 18:43
Seguir en

SANTANDER 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero del Gobierno de Cantabria ha atendido y evacuado a un hombre golpeado por una yegua, en una zona de difícil acceso de Cartes. Presenta posible fractura de fémur.

Según ha informado el Centro de Atención a Emergencias 112, el médico y el rescatador estabilizaron al herido, le inmovilizaron y le izaron mediante una grúa a la aeronave, que lo ha trasladado al aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, bajo supervisión facultativa.

Allí esperaba un Soporte Vital Avanzado de 061 que le ha llevado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado