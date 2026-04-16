Evacuado en helicóptero un hombre con la pierna rota al ser golpeado por una yegua en Cartes - 112 CANTABRIA

SANTANDER 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero del Gobierno de Cantabria ha atendido y evacuado a un hombre golpeado por una yegua, en una zona de difícil acceso de Cartes. Presenta posible fractura de fémur.

Según ha informado el Centro de Atención a Emergencias 112, el médico y el rescatador estabilizaron al herido, le inmovilizaron y le izaron mediante una grúa a la aeronave, que lo ha trasladado al aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, bajo supervisión facultativa.

Allí esperaba un Soporte Vital Avanzado de 061 que le ha llevado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.