Excarcelan a una conductora herida tras volcar en Cabuérniga

Accidente en Cabuérniga - 112 CANTABRIA

SANTANDER 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conductora de un turismo ha resultado herida esta mañana y ha tenido que ser excarcelada tras salirse de la vía y volcar a la altura de Cabuérniga.

El accidente se ha producido sobre las 8.30 horas de este lunes en el kilómetro 6,6 de la CA-182.

Tras el aviso del 112, se desplazó una ambulancia del 061, personal del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la zona, Guardia Civil y Bomberos del Gobierno de Cantabria.

Éstos últimos estabilizaron el vehículo para permitir la valoración sanitaria de la herida, que permanecía atrapada en el interior del vehículo.

Tras recibir la herida atención de urgencia, los bomberos realizaron un abatimiento lateral del techo del turismo para excarcelarla.

La herida, que viajaba sola, ha sido trasladada al Hospital Sierrallana de Torrelavega y en la zona la Guardia Civil ha regulado el tráfico y realizado el atestado.