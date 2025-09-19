El exjefe de la Guardia Civil en Cantabria Antonio Orantos será general de brigada en Aragón

Acto imposición faja a Antonio Orantos nombrado como general de brigada de la Guardia Civil tras dirigir el Cuerpo en Cantabria - GOBIERNO

El Parlamento acoge el acto de imposición de la faja a Orantos por su nombramiento y ascenso, y es felicitado también por el Gobierno

SANTANDER, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora coronel jefe de la Guardia Civil en Cantabria Antonio Orantos, puesto que deja por su ascenso como general de brigada, desarrollará este nuevo cargo en Aragón.

Quien durante más de tres años estuvo al frente del instituto armado en la comunidad ha recibido este viernes el agradecimiento del Gobierno y del Parlamento por su "labor, compromiso y entrega", y le han felicitado además por su nombramiento.

Se lo han trasladado durante la imposición de la faja, un acto solemne y simbólico celebrado en el patio de la Cámara en el que los oficiales recién ascendidos a general reciben la faja roja, una pieza del uniforme que distingue a los miembros de la escala de generales en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil.

Al evento han asistido los tenientes general Manuel Navarrete, Pablo Salas, Félix Jesús Bázquez, Juan Luis Pérez; el general de división José Antonio Iglesia; la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral.

También, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno regional, Luis Martínez Abad; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; miembros de la Mesa y diputados del Parlamento, junto a autoridades civiles y militares, informan Gobierno y Parlamento en sendos comunicados.

SÍMBOLO DE COMPROMISO, SERVICIO, OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD

La jefa del Legislativo ha destacado que en la figura del general Orantos se encarna "un símbolo de compromiso cívico, de servicio a España y de objetividad e imparcialidad en el ejercicio de la función pública", valores que "seguirán siendo guía para la Guardia Civil en Cantabria".

González Revuelta ha agradecido además "el sentido institucional" mostrado por el general y "su cercanía y participación constante", según ha dicho, en la vida parlamentaria.

Además, la presidenta de esta institución ha aprovechado para reconocer la labor de la Guardia Civil y de sus miembros, "vidas dedicadas a servir a los demás, protagonistas indudables de la protección de la integridad física y moral de los españoles frente al delito y el crimen".

Y ha destacado la "especial relevancia" del instituto armado en Cantabria, donde la dispersión rural "revaloriza aún más el papel que desempeñan cada día los guardias civiles".