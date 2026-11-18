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SANTANDER, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La expansión del Homo sapiens y su interacción social fueron determinantes en la desaparición de los neandertales según un estudio liderado por el grupo de investigación EvoAdapta de la Universidad de Cantabria (UC).

El trabajo también apunta a que los cambios climáticos, aunque contribuyeron a reducir sus poblaciones y modificar su distribución geográfica, no permiten explicar por sí solos su extinción, ha informado la institución en una nota de prensa.

Además, se identifica la conectividad entre grupos humanos como uno de los factores que condicionaron su capacidad de supervivencia.

La UC ha detallado que el trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto SUBSILIENCE, financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) mediante una ayuda Consolidator Grant y dirigido por Ana Belén Marín-Arroyo, catedrática de Prehistoria de la UC y responsable del grupo.

En el estudio han participado también Marco Vidal-Cordasco, investigador vinculado a la UC y a la Universidad de Cambridge, y Guillermo Rodríguez-Gómez, de la Universidad de Sevilla, con vinculación también a la Universidad Complutense de Madrid.

Para ver hasta qué punto la desaparición de los neandertales estuvo relacionada con las variaciones climáticas del Pleistoceno superior y con la llegada de nuestra especie a Europa, los investigadores han combinado reconstrucciones paleoclimáticas, datos arqueológicos y paleontológicos y modelos informáticos que simulan la evolución de las poblaciones humanas entre hace 50.000 y 35.000 años.

"La desaparición de los neandertales es una de las cuestiones más debatidas de la evolución humana", ha explicado Marín-Arroyo, para quien los resultados muestran que su extinción "no fue consecuencia de un único acontecimiento, sino del resultado de varios procesos que interactuaron durante miles de años".

Durante el periodo analizado, el trabajo detalla que Europa experimentó oscilaciones climáticas que afectaron a la vegetación, a la distribución de los grandes herbívoros y a la disponibilidad de alimentos para las poblaciones humanas.

Estos cambios limitaron la capacidad de los territorios para sostener poblaciones de neandertales y Homo sapiens.

Sin embargo, los modelos indican que el deterioro ambiental, considerado de forma aislada, podía provocar la desaparición de grupos en determinadas regiones sin conducir necesariamente a la extinción de los neandertales en todo el continente.

La situación cambia al incorporar a las simulaciones la llegada y expansión del Homo sapiens. A medida que éste se expandió por Europa y llegó a regiones ya ocupadas por neandertales, las probabilidades de supervivencia de estas poblaciones disminuyen significativamente, según las estimaciones del estudio.

Las simulaciones indican que las poblaciones neandertales más aisladas, con grupos separados por mayores distancias, presentaban una mayor vulnerabilidad ante las fluctuaciones demográficas y ambientales. Por el contrario, una mayor movilidad y la proximidad entre grupos favorecían su persistencia.

"La principal lección de este estudio es que la supervivencia no estuvo determinada únicamente por las condiciones ambientales. La conectividad fue fundamental. Las poblaciones mejor conectadas eran más resilientes, y eso pudo marcar la diferencia en uno de los momentos más críticos de la historia humana", ha apuntado Marín-Arroyo.

Además, los resultados sugieren que la expansión del Homo sapiens no fue un proceso continuo y que la desaparición de los neandertales y la dispersión del Homo sapiens fueron procesos demográficos relacionados, condicionados tanto por los cambios en los ecosistemas como por la distribución y las interacciones entre las poblaciones.

La revista científica Science Advances ha recogido la investigación en el artículo titulado 'Inter-band connectivity and climate shaped Neanderthal extinction and Homo sapiens' dispersal'.