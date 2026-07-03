Expertas creen que la creatividad es "el motor" para cambiar a personas

Imagen del curso 'Curso intensivo de activación creativa', en el Centro Botín - UC

SANTANDER 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La gestora cultural y codirectora del 'Curso intensivo de activación creativa', Lucía Fisac, ha defendido que el principal objetivo de este monográfico ha sido "sacudir" a los alumnos para que vieran que "la creatividad es el motor del cambio y puede impulsarlos a nivel personal y profesional".

Así lo ha manifestado durante este curso de verano de la Universidad de Cantabria (UC), que se ha celebrado a lo largo de esta semana en el Centro Botín, y en el que Fisac ha asegurado que "todos somos creativos y tenemos que trabajar la creatividad para tenerla preparada cuando sea necesario utilizarla".

Durante tres días, los alumnos han vivido experiencias en torno a disciplinas como la pintura, la música, el teatro, el cine, el paisaje e, incluso, el deporte, ha informado la UC.

De esta manera han apostado por la multidisciplinariedad, que "forma parte del ADN" del Centro Botín, cuya su misión es "desarrollar la creatividad de las personas a través de las artes y las emociones que éstas generan", ha indicado su responsable de Programas para el Desarrollo de la Creatividad y codirectora del curso, Marina Pascual.

"Cada una de las artes nos sirve para una cosa diferente dentro de nuestro desarrollo personal. Queríamos introducir en este curso todas las artes para que nos completaran, pero también mucha información de profesionales de cada uno de los temas para que no se quedara solo en experiencia, sino que la experiencia se alimentara con información", ha explicado Pascual.

Ambas codirectoras han insistido en que las artes son el "mejor vehículo" para desarrollar la creatividad, ya que aúnan la imaginación, la capacidad de generar ideas nuevas y las emociones.

En la clausura del curso, también ha intervenido la vicerrectora de Cultura y Transferencia a la Sociedad de la UC, Rebeca Saavedra, quien ha destacado la necesidad de aunar esfuerzos entre administraciones en el ámbito cultural. Por ello, ha agradecido al Centro Botín la organización de este curso de verano, que consolida un año más una colaboración "no solo necesaria sino deseable" entre ambas instituciones.

Asimismo, ha resaltado que "la calidad de sus propuestas culturales los avala y la labor de investigación académica que están desarrollando en torno a la creatividad junto con la Universidad de Yale es destacable".

También, ha contado con experiencias como la visita a la exposición de Yuko Mohri; un taller de improvisación teatral a cargo de los actores y productores Carlos y Jesús Trueba; sesiones de música electrónica con el músico Pablo Bolívar; una experiencia gastronómica con el chef del Nuevo Molino, Toni González; o charlas sobre cómo la creatividad puede impulsar la vida en ámbitos como la empresa o el deporte, con el empresario José Manuel Colsa y el delegado de Protección a la Infancia del Racing, Gonzalo Silió.