Experto aboga por "soltar las riendas" ante el "goteo" de casos Covid

El epidemiólogo Reinhard Wallmann, que forma parte del comité de descalada de Cantabria, ha destacado que el Covid se está "estabilizando" en la región, aunque el virus sigue circulando y, por tanto, "riesgo todavía existe".

Por eso, y teniendo en cuenta que ahora hay un "goteo" de casos, este experto ha abogado por "soltar un poco las riendas", retomando actividades cada dos semanas y estudiando su incidencia en la enfermedad, para pasar a la siguiente fase del plan si los indicadores son buenos.

Así lo ha manifestado este miércoles el especialista en medicina preventiva y salud pública del Hospital Valdecilla durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus.

En la sesión en la Cámara, este médico austriaco ha respondido -en español, sin la ayuda del traductor alemán solicitado- a algunas de las preguntas de los portavoces de los grupos, pues debido a la "incertidumbre" que aún existe en torno a la nueva enfermedad "muchas" de las cuestiones se las hace él mismo "a diario".

Tras un minuto de silencio y aplausos por las víctimas, Wallmann ha iniciado su intervención para informar a los diputados sobre la pandemia y su impacto en la región, donde la tendencia es "claramente a estabilizarse".

Ahora bien, teniendo en cuenta el inicio de la desescalada y que no se sabe "con claridad" si puede haber o no un rebrote de la enfermedad, ha indicado que la "monitorización" de los casos va a ser "clave" en ese proceso, ya que todo apunta a que no se ha conseguido la denominada 'inmunidad del rebaño', ni siquiera "de lejos".

En este sentido, el epidemiólogo se ha referido al estudio de seroprevalencia de la enfermedad y ha señalado que según un dato "muy preliminar" -pues solo se ha realizado el 18% del muestreo previsto a la población- la prevalencia del Covid "no supera" el 6%.

Así, se espera que el resultado final esté "por debajo" del 10%, cuando lo ideal es que haya una inmunidad de al menos el 60% de la población para que al virus le resulte difícil su propagación. Por eso, ha demandado más medios -humanos y materiales- para estudiar y controlar el coronavirus.

