Ortiz de Lejarazu augura que la gripe "se va a normalizar" este año e insta a vacunarse

SANTANDER, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El virólogo, asesor científico y director emérito del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, Raúl Ortiz de Lejarazu, ha augurado que la gripe "se va a normalizar" este año después de la pandemia y ha instado a vacunarse, porque el coronavirus no debe despistar a la población a la hora de inmunizarse contra la gripe u otras enfermedades que son "tan importantes o más".

De Lejarazu ha ofrecido este jueves una rueda de prensa junto a los doctores Federico Martinón, María Fernández y Jaime Jesús Pérez, con motivo del 'VIII Encuentro de actualización y nuevas aproximaciones en vacunas. Vacunas para un mundo mejor' que se lleva a cabo hoy y mañana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), y en el que se va a hablar de la normalización después de la pandemia y sobre la situación de las vacunas ordinarias.

El virólogo, que denomina al periodo actual como "pospandémico agudo" más que "pospandémico", ha explicado que la situación vivida debido a la covid y el consecuente aislamiento de las personas en sus hogares durante un largo tiempo, ha provocado una gripe "muy rara" y la "más larga" que ha habido, con dos picos de contagios. "No tuvimos un año sin gripe como se decía o se ha hecho pensar", ha apuntado.

Esto ha ocurrido, según ha detallado, porque mucha gente, al estar encerrada, no ha estado en contacto con el virus de la gripe como era habitual antes de la pandemia, y tampoco se ha vacunado.

En opinión de De Lejarazu, la gripe "se va a normalizar" este año y va a causar una epidemia "más parecida a la que había antes de la pandemia", y ha indicado que lo que evitaría esa evolución sería otra ola de variante Ómicron, que no permitiría la coexistencia con otro virus como el de la gripe.

"A medida que se vaya permitiendo la movilidad de personas con normalidad, las gripes se irán pareciendo cada vez más en magnitud y en duración a las que teníamos antes", ha apuntado el virólogo, ya que, según ha explicado, los virus de la gripe viajan con las personas.

En este sentido, Jaime Jesús Pérez ha recordado a las personas que tienen recomendada la vacuna contra la gripe que "se vacunen este año", porque aunque siempre es importante, tal vez este año "lo sea más", ha dicho.

Al hilo de esto, De Lejarazu ha asegurado que aunque la probabilidad es "remota, en torno al 1,5%", una persona puede contagiarse de gripe y covid simultáneamente, lo que puede tener una "gravedad mayor".

Y el doctor Martinón ha detallado que independientemente de que la probabilidad de contagiarse con los dos virus sea baja, la de infección secuencial (primero uno y después el otro), es muy alta y puede condicionar un peor pronóstico de la segunda infección, tras haberse debilitado previamente el sistema inmunitario.

Martinón ha subrayado también que, en algunos casos, las secuelas pulmonares provocadas por el coronavirus pueden hacer que la persona afectada entre en el grupo de riesgo frente a otras enfermedades como la neumonía, lo que en algunos lugares conlleva vacunarse adicionalmente.

Con todo esto, los doctores han insistido en la importancia de no olvidar inmunizarse contra la gripe y otras enfermedades, porque la covid "no lo es todo", y porque, según ha recordado la doctora Fernández, los principales objetivos de la vacunación es que los pacientes no fallezcan, que una infección no se complique y que puedan estar en su casa con una infección "lo más banal posible".

Sobre la técnica de utilización de ARN mensajero para las vacunas, como ha sido en el caso del coronavirus, De Lejarazu ha explicado que comenzó a utilizarse hace muchos años para tratar tumores, y el desarrollo y los avances en este campo han permitido utilizarlas contra virus, porque aunque "hay que perfeccionar cosas todavía", es "una de las vías futuras", ha indicado.

Para concluir, el virólogo ha animado a la gente a visitar la web Vaccine Tracker, donde se pueden consultar las vacunas que están en desarrollo en estos momentos, entre las que hay muchas que utilizan la técnica de ARN mensajero.