Expertos industriales y tecnológicos analizarán este martes en Santander alternativas para la descarbonización.

Incidirán en el potencial de Cantabria como región de referencia en el despliegue de proyectos reales de CO2

SANTANDER, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gran Casino del Sardinero acogerá este martes, 21 de octubre, el congreso 'CCU CONNECT' que reunirá a más de un centenar de líderes industriales y tecnológicos especializados en capturar CO2 -CCU por sus siglas en inglés- y convertirlo en productos de alto valor añadido, en sustitución de los derivados del petróleo.

Organizada por el Centro Tecnológico CTC y financiado por SODERCAN (www.sodercan.es), la jornada pretende poner de manifiesto el potencial que tiene Cantabria para posicionarse como región de referencia en el despliegue de proyectos reales de CCU que aceleren la descarbonización del tejido productivo.

Así, un panel de 26 expertos procedentes de todo el país y más de 150 asistentes analizarán el estado actual de estas soluciones, su grado de madurez, la regulación y normativa para su aplicación y sus posibilidades para la industria de la región.

Según ha destacado la organización en un comunicado, Cantabria dispone de un ecosistema empresarial y tecnológico "idóneo" para el despliegue de hubs capaces de transformar CO2 en productos de alto valor. Y es que características como la captura en origen, la conversión de proximidad y una demanda local estable, gracias a sectores como el portuario, el químico, las cementeras o la logística, "aceleran la rentabilidad económica de los proyectos y facilitan la inversión tractora".

Ha señalado que la descarbonización del sector industrial en Cantabria es "uno de los retos prioritarios" para cumplir los objetivos climáticos de la Unión Europea, que establecen una reducción mínima del 55 por ciento de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y la neutralidad climática en 2050.

Por ello, su implementación no solo reduciría la huella de carbono regional, sino que también "impulsaría la innovación, la creación de empleo verde y reforzará la competitividad de las empresas cántabras en el marco de la transición energética europea".