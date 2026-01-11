Las exposiciones del Casino del Sardinero recibieron más de 7.500 visitantes en 2025 - AYUNTAMIENTO

SANTANDER 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa expositivo, formado por seis muestras, del Gran Casino del Sardinero recibió más de 7.500 visitantes a lo largo de 2025, un año durante el que se ha apostado por la pluralidad artística, al representar el tejido pictórico de artistas y creadores de Santander y Cantabria.

En concreto, el Casino acogió la muestra fotográfica 'Lideresas' de la Universidad Permanente, la muestra del arquitecto madrileño Paco Paso, la exposición 'Santatipo', el trabajo de Irene Pérez, la obra de la acuarelista Sol Gutiérrez, y, por último, la de Eduardo Pisano, que cerró el año, ha informado el Ayuntamiento.

La primera fue 'Lideresas', de Unate, una muestra fotográfica que se inauguró coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y que estuvo compuesta por 13 imágenes icónicas reinterpretadas por mujeres que reivindicaban su presencia y poder en la sociedad.

La programación continuó en mayo y junio con el arquitecto madrileño Paco Paso, estrechamente vinculado a Santander, que ofreció su visión de los paisajes cántabros a través de su pintura, que captura la esencia de Cantabria e invita a redescubrirla desde una perspectiva artística.

Entre los meses de junio y julio, la exposición 'Santatipo' transportó al público a un Santander de antaño mediante los carteles de comercios históricos, un viaje nostálgico sobre la importancia de preservar la memoria colectiva y valorar el legado de quienes contribuyeron al desarrollo de la ciudad.

Seguidamente, en agosto y septiembre, fue el turno de Irene Pérez, una joven pintora santanderina afincada en Madrid, considerada una de las artistas con mayor proyección nacional. Su trabajo, cargado de fuerza y personalidad, es testimonio del talento emergente que surge de nuestra tierra.

La acuarelista Sol Gutiérrez, con una trayectoria reconocida, mostró entre septiembre y octubre sus paisajes urbanos de Santander. Su capacidad para capturar la esencia de la ciudad quedó plasmada en el cartel de los Baños de Ola 2023, y ahora se pudo disfrutar de una selección más amplia de su obra.

Finalmente, en noviembre y diciembre, la programación ha culminado con la conmemoración del centenario del nacimiento de Eduardo Pisano en 2026 con una muestra de su obra privada. Este homenaje anticipado celebraba la vida y el legado de un artista que dejó una huella imborrable en el panorama artístico de Santander y más allá.