Las expropiaciones para la supresión del paso a nivel de Beranga están en información pública

Paso a nivel del apeadero de Beranga. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

El levantamiento de las actas previas tendrá lugar el 16 de junio SANTANDER 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General del Sector Ferroviario ha abierto información pública y convocado a los propietarios afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al expediente de expropiación forzosa por las obras del proyecto de supresión del paso a nivel de Beranga (Hazas de Cesto), en la Red de Ancho Métrico de la línea Bilbao La Concordia-Santander.

Las afecciones contemplan la expropiación en pleno dominio, la imposición de servidumbres y ocupaciones temporales, ubicándose todos los terrenos en el municipio de Hazas de Cesto. No resultan afectadas edificaciones existentes.

El total de superficie objeto de expropiación en pleno dominio asciende a 3.928 metros cuadrados, mientras que la imposición de servidumbres afecta a 1.770 y las ocupaciones temporales a 586 metros cuardados, destinadas principalmente a instalaciones de obra, acopios y accesos durante la ejecución de los trabajos, ha informado este lunes el Ministerio de Transportes.

La incoación del expediente de expropiación se publicó el 27 de enero en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aprobación que conlleva la declaración de utilidad pública o interés social, la necesidad de ocupación de los bienes afectados y la declaración de urgencia de la misma.

Por ello, el 6 de mayo, la Dirección General del Sector Ferroviario ha abierto a información pública durante un plazo de 15 días hábiles, para que los titulares de los bienes y derechos afectados y todas las demás personas o entidades interesadas puedan formular alegaciones por escrito ante este Departamento.

El anejo de expropiaciones se puede consultar en la sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, Secretaría General de Transporte Terrestre, Dirección General del Sector Ferroviario, División de Expropiaciones Ferroviarias, en Madrid; en ADIF-Alta Velocidad, Subdirección de Expropiaciones, en Madrid, y en el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno.

También, en el anejo de expropiaciones de la web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (www.transportes.gob.es) y en el Portal de Transparencia de la web de ADIF (www.adif.es).

Del mismo modo, se convocará a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas que tendrá lugar el 16 de junio.

ACTUACIÓN

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de ADIF, da un paso más para modernizar y dotar de mayor seguridad a la línea Bilbao La Concordia-Santander con la supresión de este paso a nivel, situado en el kilómetro 562/332 de la línea Bilbao La Concordia-Santander, en el apeadero de Beranga.

Según ha indicado el departamento de Óscar Puente, será suprimido mediante la habilitación de viales alternativos que garanticen la conectividad de los márgenes de la vía férrea sin necesidad de cruzarla a nivel.

Esta medida elimina el riesgo asociado al cruce y mejora la seguridad tanto del tráfico rodado como de los peatones.

La solución proyectada para suprimir el paso a nivel, licitada por un importe de 1,84 millones de euros, comprende la mejora del vial existente que actualmente comunica ambos márgenes de la vía a través del paso de gálibo reducido, aumentando su sección transversal y mejorando el trazado en alzado para facilitar el acceso, y la construcción de un nuevo camino de 158 metros de longitud que dará servicio a la parte trasera de las parcelas afectadas por la restricción de gálibo y permitirá el acceso de tráfico pesado.

También, la construcción de una pasarela peatonal metálica en el kilómetro 562/315, con un vano principal de 22 metros de luz y accesos mediante rampas, que garantizan la comunicación peatonal entre ambos márgenes de la vía; el levante y cierre del paso a nivel, incluyendo la renovación de la superestructura de la vía, el desmantelamiento de los sistemas de protección y señalización y la disposición de un cerramiento metálico de seguridad a ambos lados de la línea férrea, y la reposición de los servicios afectados por las obras, entre los que se incluyen líneas eléctricas de media y baja tensión, alumbrado público, telecomunicaciones, abastecimiento de agua y cerramientos de fincas.