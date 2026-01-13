Extinguido un incendio en un garaje comunitario en Sarón - 112 CANTABRIA

SANTANDER 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han extinguido un incendio declarado esta martes en un garaje comunitario de Sarón, en el municipio de Santa María de Cayón, sin que se hayan registrado heridos.

El Centro de Atención a Emergencias 112 ha movilizado al lugar a los efectivos autonómicos, que a su llegada revisaron la instalación y localizaron el foco en un pozo inglés de ventilación.

Tras ello, han procedido a extinguir las llamas y ventilar el humo acumulado, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.

También se han movilizado a agentes de la Policía Local y Guardia Civil.