Extinguidos los tres incendios forestales registrados este jueves en Herrerías, Riotuerto y Cabuérniga

Extinción de incendio forestal

SANTANDER 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado este jueves tres incendios forestales en las localidades de Cades (Herrerías), La Cavada (Riotuerto) y La Fresneda (Cabuérniga), todos ellos ya extinguidos.

Según la información del Gobierno regional actualizada a las 19.00 horas, no hay incendios activos, si bien se mantiene activado el nivel 2 del operativo de extinción dada la previsión de viento sur hasta el sábado.

El Ejecutivo ha activado este jueves ese nivel, con la movilización de 36 cuadrillas y el apoyo de la BRIEF, precisamente ante el viento sur y los índices de riesgo, que van a permanecer en situación de alto y muy alto en gran parte de la comunidad autónoma.

En lo que va de este mes de enero, Cantabria suma un total de 18 incendios forestales registrados.