La Fábrica de Creación acoge una charla y un taller sobre clown social y hospitalario

Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fábrica de Creación, -espacio del Ayuntamiento de Santander concebido para visibilizar proyectos de artes escénicas, plásticas y audiovisuales-, acogerá desde este viernes 24 al domingo 26 dos actividades en torno al clown social y hospitalario, una disciplina artística y humana que utiliza las herramientas del clown para generar bienestar, acompañamiento emocional y transformación social en contextos sensibles como hospitales, espacios comunitarios o colectivos en situación de vulnerabilidad.

La primera cita tendrá lugar el viernes, a las 19.30 horas, con la charla 'Clown social y hospitalario', abierta a toda la ciudadanía, en el espacio de la planta baja de Tabacalera, sede de La Fábrica de Creación.

En la charla participarán Txetxe Folch, payasa en el Hospital General de Valencia, fundadora de Hospitran y de su propia escuela de clown SocPallassa; Laura Orduña, actriz y payasa, miembro del equipo artístico de Fundación Theodora; y Raquel Gómez, enfermera en hospitalización pediátrica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y co-autora del estudio 'Evaluación de la terapia con payasos para reducir la ansiedad preoperatoria en niños hospitalizados: un diseño cuasiexperimental'.

La segunda cita será el taller de formación que se impartirá el sábado y el domingo por la artista Txetxe Folch.

Se trata de una oportunidad para acercarse a esta práctica desde una perspectiva experiencial, conocer su impacto en diferentes contextos hospitalarios, sociales y misiones humanitarias, y descubrir cómo el humor, la escucha y la presencia pueden convertirse en herramientas de cuidado y de ayuda a la salud mental.

Txetxe Folch compartirá su trayectoria y metodologías de trabajo, así como experiencias desarrolladas en distintos ámbitos donde la figura del clown contribuye a humanizar espacios complejos, aliviar tensiones y fortalecer vínculos entre personas.

Por otro lado, La Fábrica de Creación abre su estudio de artes plásticas esta tarde, a las 18.00 horas, para que el sector cultural y la ciudadanía conozcan el trabajo de los tres artistas visuales que han estado trabajando en este espacio municipal en los últimos tres meses en el marco de sus proyectos artísticos.

'allar hueco, hacer huella' es el título para esta nueva jornada de estudio abierto en la que el público podrá conocer de primera mano los procesos, investigaciones y obras desarrolladas por Pelayo Fernández, Marina Maturana y Jose Sanz, que finalizan su periodo de residencial.

Durante la jornada, las tres residentes mostrarán sus obras y compartirán los materiales, ideas, metodologías y resultados en un formato cercano que favorece la conversación entre creadoras y público. Lejos de una exposición convencional, el estudio abierto permite descubrir aquello que normalmente permanece invisible: los ensayos, las pruebas, las dudas, los hallazgos y los caminos que forman parte de todo proceso artístico.