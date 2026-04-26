La fachada del Ayuntamiento de Santander se iluminará este domingo de azul por el Día del Niño y la Niña

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SANTANDER, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Santander se suma este domingo al Día del Niño y la Niña con la iluminación de la fachada del Ayuntamiento en color azul.

En nota de prensa, la concejala de Familia, Zulema Gancedo, ha destacado la importancia de esta festividad que pretende recordar la actitud de los niños durante el confinamiento, que "fue determinante para la contención de la pandemia y un ejemplo de superación y resiliencia, a pesar de la incertidumbre y la transformación de sus rutinas".

La iniciativa está impulsada por la Fundación Crecer Jugando y la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ).

Además de la iluminación, el Consistorio también proyectará videos animados en las pantallas de los autobuses municipales con el fin de concienciar sobre la importancia de esta fecha que hoy cumple 6 años.