La Facultad de Ciencias reúne a 26 empresas en la IX Jornada de Prácticas y Empleo de la UC - UC

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria (UC) ha celebrado la IX edición de sus Jornadas de Prácticas y Empleo, un encuentro que ha reunido este jueves a 26 empresas, la mayoría del ámbito TIC, con estudiantes de grado y máster, en un formato que ha combinado la participación presencial con opciones virtuales.

La UC ha informado este viernes que, durante la jornada, el estudiantado tuvo la oportunidad de entrar en contacto directo con empresas vinculadas a sectores como las tecnologías de la información, el Big Data o la industria, con el objetivo de conocer sus proyectos, acceder a prácticas curriculares y extracurriculares y explorar oportunidades laborales.

El decano de la Facultad de Ciencias, Luis Alberto Fernández, ha destacado el valor estratégico de este tipo de iniciativas que suponen "una oportunidad excelente para nuestros estudiantes, ya que les permiten establecer un contacto directo con el tejido empresarial y conocer de primera mano qué perfiles se están demandando".

Asimismo, ha subrayado el "interés creciente" de las empresas por el talento formado en la Universidad de Cantabria. "La presencia de 26 empresas demuestra la alta demanda de nuestros egresados. En muchos casos, las compañías necesitan más profesionales de los que actualmente se están graduando, lo que refleja el dinamismo del sector y las oportunidades reales de inserción laboral".

En cuanto a los perfiles más solicitados, el decano ha señalado que la demanda es transversal. "En la Facultad formamos perfiles en Física, Matemáticas e Informática, que a menudo trabajan de forma conjunta en equipos multidisciplinares. El interés de las empresas no se centra en una única titulación, sino en el conjunto de competencias que aportan nuestros estudiantes".

Además, ha puesto en valor la capacidad de adaptación de la universidad a los cambios del mercado laboral, especialmente en ámbitos emergentes como la inteligencia artificial. "Es cierto que la universidad no puede avanzar al mismo ritmo que la demanda social, pero los planes de estudio se actualizan de forma continua. Hoy en día, la capacidad de reacción es mucho más ágil de lo que se percibe".

Por último, Fernández ha destacado la estrecha relación existente entre la universidad y el entorno empresarial "a distintos niveles", desde convenios de investigación hasta el desarrollo de tesis doctorales industriales, que favorece tanto la transferencia de conocimiento como la incorporación de los estudiantes al mercado laboral, ha aseverado.

Por su parte, el CEO de la empresa TIC Evenbytes, Jacinto Pelayo, ha puesto el foco en las competencias personales por encima de los conocimientos técnicos, "gente con la mente abierta, perfiles técnicos de matemáticas, informática, telecomunicaciones o física, pero sobre todo personas con curiosidad, con ganas de aprender, de aportar y de cuestionarse las cosas".

Pelayo, cuya empresa participa en estas jornadas desde hace cuatro años, ha destacado el valor diferencial del talento joven. "Nos interesa esa frescura que aportan, ese punto de vista distinto que complementa al de los perfiles senior. Son nativos digitales reales y eso enriquece mucho a los equipos".

Una opinión compartida por otros profesionales como Alfredo Garandal, de Lis Data Solutions. En su caso, ha explicado que gran parte de los profesionales que integran la empresa con sede en Santa Cruz de Bezana proceden de la UC, ya que en la Facultad de Ciencias conviven físicos, matemáticos e informáticos, que son "los perfiles ideales" para ella.

Además de empresas privadas, el evento ha contado con la colaboración de organismos públicos como el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).