La Facultad de Derecho acoge una jornada para poner en valor la versatilidad profesional de sus titulaciones

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SANTANDER 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria (UC) ha reunido este miércoles a profesionales de ámbitos muy diversos, muchos egresados del propio centro, para mostrar al alumnado el amplio abanico de oportunidades laborales que ofrecen los grados en Derecho y Relaciones Laborales, así como sus dobles titulaciones con Administración y Dirección de Empresas.

Unas oportunidades laborales que pasan por recursos humanos, Seguridad Social, notaría, carrera académica, gestión pública, judicatura, inspección de Hacienda, Policía Nacional, asesoría jurídica, etcétera.

La UC ha informado este jueves que la jornada, coordinada por Daniel Ayllón, vicedecano de Estudiantes y Comunicación del centro, permitió al estudiantado conocer de primera mano experiencias profesionales, procesos de acceso a la función pública y perfiles cada vez más demandados tanto en la Administración como en la empresa privada, entre otros aspectos de interés para los estudiantes de últimos cursos.

Entre los mensajes de los ponentes se repitió el impacto social y la proyección profesional de estas carreras.

La interventora regional de Cantabria, Ana María Jiménez, defendió el valor del servicio público y animó al alumnado a perder el miedo a las oposiciones. Según explicó, el acceso al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado abre "salidas muy amplias" en ministerios, comunidades autónomas, organismos europeos o tribunales de cuentas, además de permitir desarrollar "una carrera profesional muy gratificante".

También la letrada del Gobierno de Cantabria, Edurne Sánchez, insistió en la diversidad de perfiles que demanda la Administración autonómica, cuyas competencias abarcan "prácticamente todos los ámbitos de la vida de las personas". Sánchez destacó además que algunas oposiciones permiten incorporarse a bolsas de trabajo tras superar el primer ejercicio, lo que facilita "trabajar desde dentro" mientras se continúa preparando el acceso definitivo.

La sesión dedicada al ámbito jurídico puso además el foco en el actual relevo generacional de algunas profesiones. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Arsuaga, recordó que este año está prevista una convocatoria "histórica" de 375 plazas para judicatura y fiscalía, una oportunidad, señaló, para acceder a una profesión "exigente, pero muy atractiva", que permite aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera.

Desde la Policía Nacional, el inspector Michel Fernández trasladó al alumnado la amplitud de especialidades existentes dentro del cuerpo, desde investigación criminal y policía científica hasta unidades aéreas o grupos operativos especializados. Tras más de tres décadas de servicio, aseguró sentirse "tremendamente orgulloso" de una profesión orientada tanto a la seguridad como a la atención a la ciudadanía.

La jornada también abordó las oportunidades vinculadas a la empresa y la gestión de personas. En la sesión matinal participaron Ana Fernández, directora de oficina de Banco Santander Work Café, y responsables de recursos humanos como Luis Egusquiza Berrazueta, HR Manager de Erzia Technologies, y María Sánchez Quintana, directora de RRHH de IMEM Ascensores, junto a especialistas en inspección de trabajo, Seguridad Social, administración local y ejercicio profesional.

Completaron el programa las intervenciones de Cayetana Navarro, abogada del Estado; Beatriz Badiola, inspectora de la Agencia Tributaria; Iván Cuesta, técnico de Hacienda; Cristina García, del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera; José María Martín, teniente de la Guardia Civil; Alejandro Royo, notario de Villacarriedo; Nerea Martínez, letrada de la Administración de Justicia y Carolina Caballería, registradora de la Propiedad.

A través de experiencias personales y consejos prácticos, la iniciativa permitió acercar al alumnado la realidad del mercado laboral y mostrar cómo las titulaciones jurídicas y sociales ofrecen hoy perfiles versátiles, especializados y con presencia en ámbitos muy diversos de la sociedad.