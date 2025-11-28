Fallece el exalcalde de Santoña y exsenador socialista Maxi Valle

Maxi Valle - PSOE DE CANTABRIA

SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Santoña y exsenador socialista Maximino Valle, más conocido como Maxi Valle, ha fallecido en la madrugada de este viernes a los 74 años.

El funeral de cuerpo se oficiará este sábado, 29 de noviembre, en la iglesia parroquial de Santa María del Puerto de Santoña y, a continuación, tendrá lugar la incineración en el Crematorio de La Montañesa de Raos (Camargo).

Además de alcalde de Santoña y senador durante parte de las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, Maxi Valle fue director general de Economía durante la etapa de Ángel Agudo como consejero.

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha mostrado su pesar por esta "terrible noticia" y ha expresado sus condolencias por el fallecimiento de "una persona que lo ha sido todo para el Partido Socialista de Cantabria, pero también para Santoña y para el conjunto de esta tierra".

Lo ha descrito como un "compañero extraordinario", un "hombre comprometido" con los cántabros y "dispuesto hasta el final" y ha subrayado "el dolor de la familia socialista" y también del pueblo de Santoña por esta pérdida.

Por su parte, el diputado regional del PP y senador autonómico, Íñigo Fernández, también ha mostrado sus condolencias por el fallecimiento de Maxi Valle, al que describe como "un adversario político y al mismo tiempo amigo".

"De pocos aprendí tanto", ha afirmado Fernández en un mensaje de pésame publicado en redes sociales.

El diputado popular, y también santoñés, ha destacado que Maxi Valle "usó la palabra como nadie": "Para discrepar, con maestría; para alcanzar acuerdos, con sinceridad; para cumplirla, siempre", añade Íñigo Fernández.