Fallece de un infarto un hombre de 79 años en el Ayuntamiento de Santander cuando iba a hacer un trámite

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SANTANDER 11 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 79 años ha fallecido esta mañana de un infarto en la entrada principal del Ayuntamiento de Santander cuando iba a realizar un trámite en la Casa Consistorial.

Fuentes de la Policía Local han explicado a Europa Press que el suceso ha ocurrido apenas unos minutos antes de las 10.00 horas.

El hombre, empadronado en Santander, había acudido a realizar un trámite y, de pronto, se desvaneció y perdió el conocimiento.

En un primer momento fue asistido por agentes de la Policía Local que se encontraban en el acceso al Ayuntamiento, que intentaron reanimarle sin éxito.

A continuación, acudió al lugar una UVI móvil cuyos efectivos también intentaron salvarle la vida pero tampoco lo consiguieron. Al lugar se desplazó el hijo del fallecido.

Posteriormente, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha explicado a los medios de comunicación que el hombre había sufrido "un infarto".