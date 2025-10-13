Fallece José Miguel Guerra, presidente de la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves - AGRUPACIÓN DE DANZAS VIRGEN DE LAS NIEVES

El Gobierno lamenta la muerte de Guerra, "figura clave de nuestra cultura tradicional"

SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

José Miguel Guerra, presidente de la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves, ha fallecido este sábado en Torrelavega a los 87 años.

Guerra estuvo ligado a dicha Agrupación desde sus inicios y, bajo su impulso, se convirtió en uno de los referentes del panorama de la música y la danza tradicional de Cantabria.

Entre los numerosos reconocimientos que recibió Guerra, destaca el que le ofreció el Ayuntamiento de Torrelavega en 2023 dando su nombre a una plaza situada junto al Centro Cívico de Tanos y al Auditorio de Los Picayos, y este año, la Federación Cántabra de Agrupaciones de Folclore le dedicó la IX Gala 'Cantabria Baila' en el Teatro Municipal Concha Espina.

Este lunes, el Gobierno de Cantabria ha lamentado el fallecimiento de Guerra Revuelta "figura clave de nuestra cultura tradicional".

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha destacado del presidente de la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves su "pasión por nuestro folclore y su capacidad de trasmitirlo a las futuras generaciones".

"Fue el maestro atento y cariñoso, que, con paciencia, enseñaba a los más jóvenes la esencia de nuestra música y el ritmo ancestral de nuestras danzas con el objetivo de que el paso del tiempo no acabara con estas manifestaciones artísticas", ha destacado.

El titular de Cultura ha valorado la trayectoria personal y artística de una persona "cuya vida ha estado al servicio de nuestras tradiciones, a las que José Miguel se dedicó en cuerpo y alma, para difundir y proteger nuestro legado inmaterial, la esencia de nuestra cultura y nuestra forma de expresarnos".

"Hemos perdido un referente de nuestro folclore, un ejemplo que debe alumbrar a las futuras generaciones para que, entre todos, seguir cuidando y transmitiendo nuestras tradiciones. Estoy convencido que los miembros de la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves, institución a la que dedico toda su vida, seguirán llevando el legado de su presidente por toda Cantabria y por el resto del país, continuando con su labor de embajadores de nuestro folclore por la que tanto luchó", ha concluido.