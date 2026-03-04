Los fallecidos de El Bocal son de Camargo, Vizcaya y Almería y la desaparecida de Álava

Equipos de rescate trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los cinco fallecidos en la tragedia de El Bocal de Santander tienen entre 19 y 22 años y son de Igollo de Camargo (Cantabria), Vizcaya (dos víctimas de Barkaldo y una de Balmaseda) y Almería, mientras que la joven que continúa desaparecida, de 20 años, es vecina de Guadalajara.

Mientras, una chica más, de 19 años y natural de Elvillar (Álava), está ingresada en el Hospital Valdecilla, donde se encuentra estable dentro de la gravedad.

Los datos de los afectados han sido facilitados por la Delegación del Gobierno en Cantabria tras la pertinente autorización judicial. La titular de la plaza número 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, de guardia cuando sucedieron los hechos, ha abierto diligencias de investigación tras lo ocurrido y la Policía Nacional realiza las pesquisas.