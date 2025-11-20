Un fallo en un tren Santander-Puente San Miguel obliga a evacuar a los viajeros en Cazoña

SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un fallo técnico en el Cercanías que a primera hora de esta tarde cubría el trayecto entre Santander y Puente San Miguel ha obligado a evacuar a los pasajeros del convoy averiado en la estación de Cazoña, para que pasasen al andén contrario y poder coger allí otro tren en el que continuar el viaje.

Además, la incidencia ha provocado la cancelación de varios servicios de la línea C2 que comunica la capital con Cabezón de la Sal y retrasos en otros que sí se han operado, según ha informado Renfe en un canal de comunicación con los viajeros y ha podido saber esta agencia por fuentes conocedoras de lo ocurrido.

El problema se ha producido en el Cercanías que salió a las 14.10 horas de Santander con destino Puente San Miguel, y estaría relacionado con uno de los diez requisitos que tiene que cumplir un tren para circular.

Al ver que el fallo no se solucionaba y una vez parado en Cazoña, el maquinista ha pedido a los pasajeros que saliesen del convoy y cambiasen de vía para coger otro, que ha tardado en llegar más de media hora (unos 35-40 minutos).

Entre tanto, el tren averiado regresó a Santander, donde ya ha sido reparado, tal y como han indicado las citadas fuentes a esta agencia.

CANCELACIONES Y RETRASOS

El servicio afectado no se prestó, así como tampoco el de las 14.25 horas de Santander a Torrelavega, siendo la siguiente circulación en esa dirección a las 14.40 horas, y que se prestó con un retraso de 24 minutos.

Tampoco se operó la comunicación de las 15.05 horas entre Puente San Miguel y Santander -la siguiente era a las 15.27 horas-, ni la que debía partir a las 15.00 horas de Torrelavega hacia la capital.

Además, el tren con salida a las 14.38 horas de Reinosa circuló con un retraso de 15 minutos, la misma demora que el trayecto contrario con salida a las 15.12 horas de Santander.

La incidencia ha afectado a la circulación durante una hora, según Renfe, y una vez solucionada, a partir de las 15.30 horas, los trenes han ido recuperando su horario habitual y se ha normalizado el tráfico y la frecuencia de paso.