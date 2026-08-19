La familia de Baltasar Fraile amplía su donación al CDIS con miles de negativos del fotógrafo

El acto de donación del archivo de Baltasar Fraile, en el CDIS, que ha coincidido con el Día Mundial de la Fotografía. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS) ha incorporado a su fondo nuevos archivos fotográficos de Baltasar Fraile (Santander, 1925-1999), fotógrafo santanderino cuya obra es testimonio gráfico de la ciudad y de Cantabria durante la segunda mitad del siglo XX.

La colección aportada este miércoles está integrada por miles de negativos realizados a partir de los años 60, con presencia de paisajes, reportajes y escenas de la vida social de Santander y Cantabria, y fotografías de destacadas personalidades, entre las que sobresale Severiano Ballesteros, a quien fotografió en numerosas ocasiones.

A partir de ahora, los técnicos del CDIS iniciarán un proceso especializado que comprenderá la limpieza y conservación de los negativos; su correcta preservación; digitalización y catalogación. Así, estudiarán en profundidad el alcance y contenido del archivo y garantizarán su conservación a largo plazo.

Esta entrega amplía la aportación realizada por la familia en septiembre de 2022, cuando donó al CDIS alrededor de un centenar de fotografías en color de Santander correspondientes a los años 70, ha informado el Ayuntamiento.

La alcaldesa, Gema Igual, ha participado este miércoles en el acto de donación, celebrado con motivo del Día Mundial de la Fotografía, junto a la concejala de Cultura, Noemí Méndez; Carmen González, nieta del fotógrafo y encargada de formalizar la donación en nombre de la familia; y las hijas de Baltasar Fraile, María del Carmen, Rosa y Josefina.

Igual ha agradecido a la familia esta donación que permitirá preservar, estudiar y poner en valor el legado de un fotógrafo vinculado a Santander.

"Hoy es un día muy especial porque recibimos un legado que forma parte de nuestra memoria colectiva. Cada uno de estos negativos contiene un fragmento de nuestra historia, nuestros paisajes, nuestras calles y, sobre todo, la vida de los santanderinos", ha señalado.

La alcaldesa ha destacado "la enorme generosidad y confianza" de la familia de Baltasar Fraile y ha indicado que las aportaciones de fotógrafos, familias y coleccionistas han contribuido a convertir el centro en un referente para la conservación de la memoria gráfica de Santander.

Además, ha puesto en valor el trabajo de los profesionales de un centro "vivo que investiga, conserva, digitaliza, cataloga y hace accesible nuestra historia gráfica para que pueda llegar en las mejores condiciones a las generaciones futuras", ha subrayado.

Igual considera "simbólico" que la incorporación del archivo de Baltasar Fraile se formalice este 19 de agosto, Día Mundial de la Fotografía.

Sobre la labor de los técnicos, la regidora ha afirmado que "es fundamental, aunque muchas veces permanezca invisible", ya que permite transformar un archivo privado en un fondo documental preservado, identificado y susceptible de ser investigado y difundido.

UNA VIDA LIGADA A LA FOTOGRAFÍA

Baltasar Fraile Becerril nació en Santander en 1925 y creció junto a sus diez hermanos. Desde muy joven mostró vocación por la fotografía y comenzó a trabajar en el laboratorio fotográfico de Pérez del Molino, donde aprendió los procesos y técnicas del oficio.

Entre 1959 y 1963 emigró a Alemania, donde trabajó en la fábrica de Kodak. A su regreso, estableció su estudio en el número 2 de la calle Rualasal e inició una intensa actividad profesional ligada a la vida de la ciudad.

Dedicó una parte importante de su trabajo a fotografiar los eventos de la Obra de San Martín, liderada por el sacerdote Don Daniel. También comenzó a colaborar con El Diario Montañés y realizó numerosos reportajes de acontecimientos y celebraciones sociales para conocidas familias santanderinas.

Todo ello convirtió su cámara en testigo de la transformación de Santander y de la sociedad de su tiempo, y dio lugar a un archivo de interés tanto desde el punto de vista fotográfico como histórico, social y documental.