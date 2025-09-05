La familia de Mauro Muriedas cede parte de su obra escultórica y pictórica al Ayuntamiento de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Las piezas, 32 esculturas y 21 grabados, se exhibirán en la Sala Municipal de Exposiciones que lleva su nombre

TORRELAVEGA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega y la familia del artista local Mauro Muriedas (1908-1991) han llegado a un acuerdo para la cesión gratuita de parte de su obra escultórica y pictórica durante un periodo de 15 años.

Esta cesión permitirá al municipio custodiar y exponer de manera estable un conjunto de piezas de Muriedas, considerado uno de los grandes referentes de la escultura y la pintura social del siglo XX en Cantabria.

Así lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa la concejala de Cultura, Esther Vélez, acompañada por Luis Alberto Salcines, escritor y crítico literario, y Borja Peláez, en representación de la familia.

La edil ha confirmado que, fruto de este acuerdo, se habilitará un espacio permanente en la Sala Municipal de Exposiciones Mauro Muriedas con el fin de mostrar de manera rotatoria las obras cedidas.

La intención del Ayuntamiento es que la primera muestra pueda celebrarse para cerrar el ciclo expositivo de 2025 o inaugurar el de 2026, lo que marcará un "hito" cultural para la ciudad.

La colección cedida está compuesta por 32 esculturas y 21 grabados o relieves en madera de castaño, tratados con nogalina, ceras y barnices, que reflejan temáticas costumbristas, sociales, rurales, marítimas y laborales, incluyendo escenas de minería, pobreza, maternidad y emigración.

Además, se incorporan herramientas de trabajo del escultor: premios como las medallas del Salón de Otoño de 1957 y 1972, otorgado por la Asociación Nacional de Pintores y Escultores, o el tercer premio en 1953 de la Primera Exposición Internacional de Artistas; y documentos personales y correspondencia con figuras del ámbito cultural.

Vélez ha subrayado que esta cesión es una forma de dar visibilidad y preservar al legado artístico de Muriedas y de "reconocer su talento", "asegurando que su extraordinario trabajo, su magnífica obra, continúe siendo conocida y disfrutada por generaciones futuras".

ACUERDO

Igualmente, ha destacado que este acuerdo es el resultado de "muchos meses de trabajo, de gestiones y de encuentros" con el único hijo del artista, que de manera altruista ha suscrito esta cesión.

La edil le ha mostrado su agradecimiento "inmenso y sincero" por su aportación a la cultura, por dar la "oportunidad" de "enriquecer" la oferta cultural de la ciudad y "mantener viva" la memoria colectiva.

En este sentido, ha señalado que Muriedas "fue un artista riguroso, con una gran sensibilidad para mostrar el interior de lo humano, para leer la dignidad humana en la convivencia con los demás, en una época trascendente de España, y siempre dentro de los espacios de trabajo, de la vida local, en el mundo rural, en el ámbito industrial y, por supuesto, también en su vida familiar", ha destacado.

Por su parte, Luis Alberto Salcines ha puesto en valor la generosidad del hijo del escultor, Mauro Muriedas, al ceder altruistamente esta obra sin contraprestación económica, que permitirá a los ciudadanos de Torrelavega contemplar piezas que hasta ahora habían permanecido en el entorno íntimo y familiar del artista.

Se trata, ha indicado, de obras de épocas diferentes -desde los años 40 hasta los 80- que abarcan temáticas sociales, escenas del mundo laboral en la mina donde trabajó el artista y también un marcado carácter sentimental, con referencias a su propio entorno familiar.

Entre ellas figuran representaciones de su hijo y de su esposa, así como maternidades "de gran intensidad emocional", que "revelan lo más íntimo de Mauro Muriedas", ha dicho Salcines. Asimismo, se ha referido al esfuerzo, "muy importante", que supone para el Ayuntamiento asumir esta obra.