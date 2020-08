El Faro de Ajo ya luce tras la polémica con el multicolor sello de Okuda

Okuda sobre la polémica: "Hay mucho tiempo libre ahora con todo el tema de la pandemia, no hay fútbol y es una cosa de la que hablar"

AJO (BAREYO), 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Faro de Ajo, en el municipio de Bareyo, ya luce, tras la polémica, con la impronta multicolor del artista urbano cántabro Óscar San Miguel, conocido internacionalmente como 'Okuda', quien espera que la obra pierda su carácter temporal --por ahora está previsto que la torre luzca este colorido vestido un máximo de 8 años-- y finalmente se perpetúe en el tiempo.

El artista ha reconocido que la polémica le ha "sorprendido bastante" pero, irónico, parece ver lo ocurrido como un 'efecto colateral' de la pandemia. "Supongo que porque hay mucho tiempo libre ahora con todo el tema de la pandemia y no hay fútbol y es una cosa de la que hablar", ha dicho.

Además, Okuda espera que, finalmente, la intervención artística finalmente deje de tener fecha de caducidad, que ahora mismo es de un máximo de ocho años.

"Yo espero que eso cambie, de aquí a ese momento y ya está. Normalmente yo las obras que hago en el espacio público quiero que duren para siempre", ha dicho Okuda en la inauguración de la transformación del Faro, en la que ha estado acompañado por, entre otros, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el alcalde de Bareyo, José de la Hoz, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), Jaime González, quienes se han felicitado del resultado final de la obra.

Sobre la caducidad de la obra, González ha recordado que el Ayuntamiento y la APS han firmado un convenio en el que se indica que la actuación tiene una duración de 4 años, más otros cuatro renovables año por año si las partes están de acuerdo. "Es todo lo que puede decir. Finalmente, acabados los ocho años no hay nada previsto, por lo que, si nada cambia, el Faro volvería a ser blanco", ha indicado.

Aunque por ahora la obra es temporal, el artista se ha mostrado "muy contento" de haber podido, finalmente, plasmar su sello en este faro después de que la aparición de voces críticas que expresaban su rechazo a que éste perdiera su tradicional color blanco e, incluso, ponían en duda que pudiera seguir ejerciendo su función de vigía, la cual se mantiene.

De hecho, el tema ha llegado hasta la Fiscalía, ya que IU ha denunciado lo que considera un "atropello patrimonial" contra el Faro de Ajo que a su juicio están "perpetrando" entre el Gobierno regional, la Autoridad Portuaria de Santander y el Ayuntamiento de Bareyo.

Al respecto de la denuncia, el presidente de la APS la "entiende" y la achaca a un tema político. "Yo puedo entender que haya gente, políticamente hablando, que pueda necesitar argumentos para generar controversia y generar confusión", ha dicho.

González ha señalado que una vez presentada la denuncia a la Fiscalía será ahora un fiscal el que la admitirá o no a trámite. "Si hemos hecho algo mal, lógicamente, la Justicia tendrá que dar parte de nosotros", ha dicho el presidente de la APS, que se ha mostrado tranquilo tras el anuncio de la denuncia y ha asegurado que "duerme exactamente igual que ayer" o, incluso "mejor" tras estar "satisfecho viendo la maravilla que Okuda ha realizado aquí".

Continuando con la polémica sobre la intervención, González ha señalado que la APS cuenta "con todos los informes preceptivos", incluido el del Ayuntamiento.

Además, ha asegurado que el Faro de Ajo cumple con el informe de señalética marítima que permite que la navegación se siga realizando en términos de orientación por el faro "con el mismo nivel de seguridad que anteriormente" o, a su juicio, incluso mejor, ya que se han pintado tres bandas --dos blancas y una negra-- en la cara norte de la torre que la hacen más visible desde el mar y "mimetiza menos el edificio con el fondo que anteriormente". "Lo tenemos así informados por Puertos del Estado", ha dicho.

LA INTERVENCIÓN

El artista ha tardado tres días en concluir su intervención artística en el faro, en los que el buen tiempo le ha acompañado, algo que, sin embargo, no ha ocurrido hoy en la inauguración, que se ha celebrado en un día gris y en medio de la lluvia pero que no ha desanimado a varias decenas de visitantes que han desafiado al mal tiempo para ver 'in situ' esta polémica obra de Okuda, en la que se usa más de un centenar de colores.

"Hemos puesto color a un día de invierno en pleno verano", ha afirmado Revilla, que se mostrado "entusiasmado" con esta obra de Okuda en un faro que, según ha dicho, estaba "bastante deteriorado" y cree que va a ser un nuevo "revulsivo" para Cantabria y un foco de atracción de turistas. De hecho, ya en el día de ayer, cuando concluyó la intervención fue visitado por más de 1.800 personas, según ha dicho el alcalde, que cree que va a ser "un éxito" de visitantes.

En la intervención, el artista ha plasmado su "iconografía personal" que trata mucho el mundo animal, con especial presencia de los de Cantabria, usando para ello una extensa paleta de colores --suele usar más de cien-- pero equilibrados con gris, blanco y negro.

PROYECTOS

Cuestionado sobre sus próximos proyectos, Okuda ha desvelado que está trabajando en "varios", entre ellos, unas esculturas de gran formato que decorarán ciudades China y también uno relacionado con una experiencia para niños en Madrid. Además, acaba de recibir una oferta para intervenir en un faro de Canarias.

Además, Revilla, que ha recordado las dificultades que ocurren en ocasiones para que una persona sea "profeta en su tierra", ya ha propuesto al artista una posible ubicación para otra de sus obras: en el pirulí de Peña Cabarga, algo que el artista no ha descartado.