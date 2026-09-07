Faro Santander enciende su luz y abre las puertas del edificio Pereda como "uno de los mejores museos del mundo"

El rey Felipe VI en la inauguración de Faro Santander. - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural Faro Santander ha encendido su luz este lunes y ha abierto sus puertas del edificio Pereda de la capital cántabra al mundo, tras "reinventar" la antigua sede central del banco y convertirse en un espacio de conocimiento y "un museo moderno y a la altura de los mejores del mundo".

Este nuevo espacio es ya una realidad tras haberse inaugurado este lunes, en un acto que ha presidido el rey Felipe VI y en el que han intervenido la presidenta del Santander, Ana Botín; el arquitecto encargado del proyecto, David Chipperfield; y la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

Además, al evento han acudido numerosas personalidades del mundo económico, político, cultural y social, como el ministro de Turismo, Jordi Hereu; la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el director del periódico digital El Español, Pedro J. Ramírez, entre otros.

Mientras, en el exterior del emblemático edificio, se han congregado centenares de personas para seguir este acontecimiento y ver de cerca al monarca que, tras la inauguración, ha visitado las salas expositivas.