Faro Santander enciende su luz y abre las puertas del edificio Pereda como "uno de los mejores museos del mundo"

El rey Felipe VI en la inauguración de Faro Santander.
El rey Felipe VI en la inauguración de Faro Santander. - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS
Europa Press Cantabria
Publicado: lunes, 7 septiembre 2026 14:04
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SANTANDER 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural Faro Santander ha encendido su luz este lunes y ha abierto sus puertas del edificio Pereda de la capital cántabra al mundo, tras "reinventar" la antigua sede central del banco y convertirse en un espacio de conocimiento y "un museo moderno y a la altura de los mejores del mundo".

Este nuevo espacio es ya una realidad tras haberse inaugurado este lunes, en un acto que ha presidido el rey Felipe VI y en el que han intervenido la presidenta del Santander, Ana Botín; el arquitecto encargado del proyecto, David Chipperfield; y la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

Además, al evento han acudido numerosas personalidades del mundo económico, político, cultural y social, como el ministro de Turismo, Jordi Hereu; la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el director del periódico digital El Español, Pedro J. Ramírez, entre otros.

Mientras, en el exterior del emblemático edificio, se han congregado centenares de personas para seguir este acontecimiento y ver de cerca al monarca que, tras la inauguración, ha visitado las salas expositivas.

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