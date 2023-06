La fecha del debate de investidura de Buruaga como presidenta de Cantabria se fijará el lunes

La presidenta del Partido Popular Cantabria y futura presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, jura su cargo como diputada del Parlamento - C. Ortiz - Europa Press

Para ello, hay convocada una Junta de Portavoces del Parlamento a partir de las 10.30 horas



SANTANDER, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlamento de Cantabria se reunirá el lunes, 26 de junio, a partir de las 10.30 horas, para fijar una fecha para el debate de investidura de la popular María José Sáenz de Buruaga como presidenta autonómica.

Así lo ha confirmado la nueva presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, también del PP, tras haber iniciado este viernes la ronda de consulta con los grupos parlamentarios para hablar de la investidura.

Esta mañana se ha reunido con Vox; el PRC, y el PP y el lunes, a partir de las 9.30 horas, lo hará con el PSOE.

RONDA DE CONSULTAS SIN NOVEDADES

En los encuentros de este viernes no ha habido sorpresas y todos los grupos han mantenido las posturas ya expresadas.

Así, el portavoz del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Pedro Hernando, ha confirmado que su partido, en base al acuerdo suscrito con el Partido Popular, se abstendrá para facilitar la investidura de Buruaga como presidenta de un Gobierno del PP "en minoría y en solitario".

Además, ha asegurado en declaraciones a los medios tras el encuentro que el PRC no será un "obstáculo insalvable" para ese Gobierno del PP en durante la legislatura y espera "buena predisposición" de los populares para llegar a acuerdos que sean "positivos" para los intereses de Cantabria.

Por su parte, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha confirmado que su partido no votará a favor de la investidura de Buruaga al no aceptar el PP un Gobierno en coalición y ha reiterado que aún no ha decidido si se abstendrá o votará en contra. "Estamos estudiando todavía cuál es la situación", ha explicado tras la reunión con González Revuelta.

Díaz ha insistido en que Vox sigue con la "mano tendida" al PP para formar un Gobierno "fuerte" de coalición entre los dos partidos frente a la otra alternativa, que es un Ejecutivo del PP en minoría que tenga que llegar a acuerdos puntuales con otras fuerzas políticas.

Por su parte, los populares se mantienen en su defensa de un Gobierno en minoría del PP presidido por Buruaga. Al tener "confirmadas las garantías" para la investidura han pedido a la presidenta del Parlamento que se "agilicen" los trámites para que ésta sea lo antes posible y se pueda formar Gobierno, según ha explicado su portavoz, Íñigo Fernández.

En esta reunión con González Revuelta también ha participado la propia Buruaga.

Aunque la reunión con el PSOE será el lunes, este viernes el líder del partido, Pablo Zuloaga, ya ha avanzado que los socialistas trasladarán "una postura muy clara", que consiste en ser la "alternativa al Gobierno del PP" y en defender "los derechos" desde la oposición, ya que espera "recortes" y "ataques a los derechos y libertades de los cántabros" en un Ejecutivo formado por una "combinación de derechas".

Dado que por ahora Buruaga solo tiene garantizado el voto a favor de sus diputados y la abstención del PRC, lo más probable es que su investidura no salga adelante en primera votación sino que haya que celebrar una segunda.

El Reglamento del Parlamento establece que en la primera votación el candidato necesita obtener mayoría absoluta para ser investido y si no se logra se celebraría una nueva votación pasadas 48 horas en la que podrá ser elegido por mayoría simple, como parece que será en este caso.

Si tampoco fuese así, hay dos meses de plazo para repetir el proceso y si el Parlamento no consigue nombrar presidente en este plazo quedará automáticamente disuelto y se convocarán nuevas elecciones.