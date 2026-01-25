La Federación Cántabra de Fútbol suspende 33 partidos por el temporal - RFCF

SANTANDER 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Cántabra de Fútbol ha suspendido los 33 partidos de previstos para la tarde de este domingo, 25 de enero, a causa de la borrasca 'Ingrid'.

A través de sus redes sociales, mediante el comunicado publicado a las 15.05 horas, la Federación ha informado de esta medida de urgencia, provocada por las condiciones climatológicas extremas que sufre la comunidad autónoma.

De esta forma, se han aplazado los cinco partidos del Grupo III de Tercera Federación previstos: Noja-Vimenor, Selaya-Cultural de Guarnizo, Atlético Albericia-Colindres, Barquereño-Tropezón y Castro-Escobedo.