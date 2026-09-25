Felipe Piña será el candidato del PRC a la Alcaldía de Santander

Felipe Piña - PRC

El Comité Local proclama automáticamente su candidatura al no registrarse ninguna otra propuesta SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actual secretario general y portavoz municipal del PRC Santander, Felipe Piña, será el candidato de los regionalistas a la Alcaldía para concurrir a las elecciones municipales del próximo mes de mayo, tal y como ha ratificado el Comité Local en su reunión extraordinaria.

Una vez concluido el plazo de presentación de candidaturas marcado sin que se haya registrado otra propuesta, Piña ha sido proclamado automáticamente y no será necesario celebrar la votación prevista para el día 10 de octubre, ha informado este viernes el PRC.

En un comunicado, el regionalista ha reafirmado su vocación integradora y vecinal para liderar este proyecto. Así, ha recordado sus declaraciones del día que registró de manera formal su candidatura, cuando aseguró que sería "el candidato de todos los santanderinos" con un proyecto centrado en todos los barrios y sus necesidades que seguirá la línea de "escucha activa y defensa de los intereses de los vecinos" que ha venido desempeñando a lo largo de estos últimos años en su labor diaria como concejal.

Con esta designación, los regionalistas apuestan por una "alternativa de gobierno" que priorice las necesidades y la calidad de vida de los santanderinos y de los barrios de la ciudad, frente al actual modelo "de ciudad escaparate y masificada", que está provocando la "expulsión de los vecinos", en su opinión.

De esta manera, ha adelantado que en los próximos meses intensificará las reuniones con los colectivos sociales, culturales y empresariales de la capital para perfilar un programa electoral "real e integrador".

Así, ha subrayado que el objetivo es diseñar "una hoja de ruta con medidas factibles y compromisos que se puedan cumplir, que se aleje de las promesas incumplidas y "el humo" al que nos tiene acostumbrado Gema Igual".