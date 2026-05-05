'Felisa' se celebra del 26 de junio al 5 de julio con 64 autores, como María Oruña o Paco Cerdá

Presentación Feria del Libro de Santander y Cantabria, Felisa 2026 - FELISA

SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Santander y Cantabria, 'Felisa', se celebrará este año del 26 de junio al 5 de julio en la Plaza Porticada de la capital cántabra, donde durante esos diez días se instalarán 20 expositores y participarán 64 autores de nueve nacionalidades distintas. De ellos, 23 son cántabros, siete de Latinoamérica y cinco de otros países, como Francia, Estados Unidos, Palestina o Uzbekistán.

Entre los nombres que participarán en la 45 edición de esta cita literaria -la quinta bajo el nombre de 'Felisa'- figuran María Oruña, que presentará su nueva obra tras pasar por la feria del libro de Madrid, Paco Cerdá, Miriam Reyes y Candela Sierra -premios nacionales de Narrativa, Poesía y Cómic- o Bernardo Atxaga, Premio Nacional de las Letras.

Además, por el evento también pasarán los escritores Gabriel Vásquez, David Toscana, Martín Caparrós o Inma Pelegrín, así como más de un centenar de artistas que participarán en las diferentes actividades programadas, como charlas, cafés, conciertos o talleres infantiles, uno de ellos de libro japonés. Con todo ello, y con novedades --como una velada poética o una queda para leer frente al mar-- la feria aspira a convertirse en un "punto de encuentro".

Este 2026 se incorporan a 'Felisa' la Universidad de Cantabria (UC), el Instituto de Física de Cantabria (IFCA), el Festival Internacional de Santander (FIS) -este año cumple su 75 aniversario- y la Federación de Asociaciones de personas Sordas de Cantabria (FESCAN).

El objetivo de estas nueva alianzas es consolidar el modelo de liderazgo cultural de una cita que mantiene colaboraciones con la Filmoteca Mario Camus, la Asociación La Llave Azul, la Biblioteca Central de Cantabria o la Red Municipal de Bibliotecas de Santander, y en la que están implicadas decenas de clubes de lectura de toda la comunidad autónoma.

De la veintena de expositores, 16 serán de librerías cántabras: seis de Santander, tres de Torrelavega, dos de Reinosa y una de los siguientes municipios: Camargo, Laredo, Castro Urdiales, Piélagos y Cabezón de la Sal. También habrá uno del gremio de editoriales de la región y tres institucionales: de la UC, el Instituto Geográfico Nacional y el fondo editorial del Ministerio de Defensa.

Organizada por Librerías Asociadas de Cantabria (LAC), con financiación del Ayuntamiento de Santander y de la Consejería de Cultura del Gobierno regional, 'Felisa' ha presentado su programación este martes en una rueda de prensa a cargo de su coordinador, Paco Gómez Nadal; el presidnete de LAC, Luis Lisaso; la directora de Cultura del Ejecutivo, Eva Guillermina Fernández; y la alcaldesa, Gema Igual.

En la comparecencia ante los medios para dar a conocer esta "fiesta del libro" también han estado el director del FIS, Cosme Marina; la presidenta de Fescan, Cristina Brandariz; o el director de Comunicación Científica de la UC, Alberto Coz, entre otros.

PROGRAMACIÓN

Aunque la feria abrirá el 26 de junio y cerrará el 5 de julio, el programa de este año arrancará el día antes a las 21.00 horas con una novedad como preámbulo a la inauguración: la 'Noche de la Palabra y la Luz', un recital poético que tendrá lugar en la Plaza Porticada, convertida con motivo de la feria en la "plaza de la palabra".

Pero 'Felisa' vendrá precedida de otras citas en jornadas previas, como el 28 de mayo, cuando se conocerá el fallo de 'Vínculo Atlántico', el certamen iberoamericano de relato breve convocado por 'Felisa' y al que se han presentado más de 150 candidatos de una decena de países.

Y el 3 de junio se iniciará la 5ª edición del ciclo '¿Papel o celuloide?', que pone en relación cine y literatura, mientras que el día 24 se llevará a cabo una gran acción performática y ciudadana con los clubes de lectura de Cantabria bajo el lema de 'Leer el mar'.

La feria, que contará de nuevo con la participación de Jimmy Barnatán o la presentación también del último disco de Casapalma 'Jotas', se despedirá con encuentros con Gemma Ruiz Palà y Anna Caballé y la actuación de la Banda Municipal de Santander, que interpretará un repertorio lationoamericano.

REFERENTE REGIONAL Y NACIONAL

Organizadores y colaboradores de 'Felisa' han coincidido en que se ha consolidado como un referente regional y nacional, tal y como se desprende del Observatorio Nacional de la Cultura desde 2022. En su anterior edición, la feria atrajo a casi 13.500 personas, un 15,75% más que en 2024.

El coordinador de 'Felisa' ha valorado que una feria "con un presupuesto ajustado y un equipo de trabajo en su mayoría voluntario haya logrado este impacto". Pero Gómez Nadal cree que el "mérito" de esta evolución es del público y de las instituciones y aliados que respaldan esta cita.

El presidente de LAC ha defendido que las librerías siguen existiendo y reivindicando "algo tan sencillo como leer despacio. No es el negocio más fácil, pero sí uno de los más necesarios. Leer no es eficiente, inmediato y productivo, que es como se mide ahora todo, pero es una de las pocas formas que tenemos de entender el mundo", ha reflexionado Lisaso.

Para la directora de Cultura, 'Felisa' --que acogerá la presentación de las últimos ganadores de los premios literarios Manuel Llano, Gerardo Diego y José María de Pereda-- es "mucho más que una feria: es un lugar donde la palabra cobra vida, pero no solo en su vertiente literaria, sino con toda forma de lectura. Y las nuevas alianzas harán posibles esas múltiples lecturas", ha augurado.

Por su parte, la alcaldesa de Santander también ha puesto en valor que este evento lleve cuatro años apareciendo como una de las principales citas culturales de Cantabria en el Observatorio Nacional de la Cultura y ha resaltado que los libreros asociados han dado "un titne universal" a este evento. "Un libro es una compra ilusionante. Para cualquier persona, para cualquier edad y para cualquier momento, 'Felisa' es un punto de encuentro", ha concluido Igual.