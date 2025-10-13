La Feria de Empleo del Metal reunirá a las 48 empresas más importantes del sector y ofertará 1.000 puestos de trabajo

Incluirá mesas redondas y talleres sobre diferentes técnicas metalúrgicas

SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La II Feria de Empleo del Metal de Cantabria reunirá los días 15 y 16 de octubre en el Palacio de Exposiciones de Santander a las 48 empresas más importantes del sector en la región, con el fin de promover las oportunidades laborales en el mismo con "buenas y muy favorables condiciones". En total se ofrecerán 1.000 puesto de trabajo.

Bajo la organización de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, a través del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), e Indeo-Fundación Laboral del Metal, incluirá mesas redondas y talleres sobre diferentes técnicas metalúrgicas.

Así lo han anunciado este lunes en rueda de prensa el consejero del área, Eduardo Arasti, y el secretario general de Pymetal, Alberto Gómez Otero. Ambos han coincidido en destacar la importancia del evento como "un espacio que se consolida como punto de encuentro estratégico", después del "éxito" de participación que registró el año pasado con 26 empresas y la asistencia de más de 700 personas.

Arasti ha explicado que el doble objetivo de la Feria es poner en contacto a los trabajadores desempleados con las empresas más importantes del sector, al tiempo que muestra las "buenas" condiciones de un sector que representa "la columna vertebral de innumerables industrias", como la construcción, la automoción, la energía o la tecnología, y que genera casi el 40% del Producto Interior Bruto (PIB) industrial de Cantabria y del 43% del empleo del sector de la industria.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a las mujeres desempleadas cuya preferencia es la industria manufacturera para que apuesten por el sector del metal porque "no tiene restricciones para las mujeres y ofrece excelentes condiciones laborales", por lo que "promueve la inclusión".

Además, el consejero ha reafirmado la apuesta del Gobierno en la formación continua. Según ha destacado, de las 27.277 personas desempleadas en Cantabria, el 20% tiene formación especializada, por lo que el resto "solo puede optar a trabajos básicos", ha lamentado. "Por eso queremos insistir en que la formación es básica para poder acceder a empleos de calidad", ha subrayado.

Por su parte, el secretario general de Pymetal ha confirmado que actualmente el sector del metal en Cantabria posee "un déficit de trabajadores, que pretendemos suplir con la organización de esta feria", y ha calificado la cita de una "oportunidad magnífica" para que trabajadores y estudiantes se incorporen al sector.

LA FERIA

Bajo el lema 'Innovación y transformación digital en el empleo en el sector del metal', la Feria contará con dos talleres colectivos de orientación laboral y posibilidad de sesiones individuales, así como con cuatro mesas redondas, con 16 expertos y representantes de empresas para abordar los asuntos que marcan el presente y futuro del sector, tales como la digitalización y automatización inteligente; el relevo generacional y liderazgo; las alianzas entre formación, empresa y tecnología, y la diversidad y la inclusión.

El Gobierno participa con un estand del ENCAM que ofrecerá servicios de orientación para la búsqueda de empleo y la formación, tanto para personas como empresas, así como orientación en nuevas competencias e información de diversas iniciativas, actuaciones y programas formativos de capacitación.

Además, colaboran la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente del Gobierno de Cantabria; la Agencia de Desarrollo Local de Santander; PYMETAL, y la sección de Industria de CCOO en Cantabria.

La cita también servirá para poner en valor la oferta gratuita y oficial de Indeo-Fundación Laboral del Metal, diseñada en colaboración con empresas para cubrir las vacantes más demandadas con formación en áreas como el diseño industrial; electricidad y electrónica; energías renovables, fontanería y gas; fabricación mecánica y mantenimiento industrial; logística y manejo de carretillas elevadoras; piloto de drones y fotogrametría; soldadura y calderería, y TPM y prevención de riesgos.

El evento cuenta con la financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation-UE en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.