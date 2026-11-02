La Feria de Todos los Santos de Potes reúne a cerca de 350 reses y escenifica la vuelta a la normalidad de estos eventos

La consejera de Ganadería, María Jesús Susinos en la Feria de Todos los Santos de Potes - GOBIERNO DE CANTABRIA

Ganadería celebra la última resolución que permite nuevamente la presencia de ganado vacuno aunque insiste en la prevención SANTANDER 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Feria Exposición de Todos los Santos de Potes ha reunido a cerca de 350 reses de siete ganaderías de las razas Tudanca, Limusina y Parda de Montaña. Su organización ha sido posible tras la resolución sanitaria que permite nuevamente la participación de ganado vacuno en estos eventos.

La consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, ha señalado que la celebración de esta feria, la primera gran muestra de ganado vacuno en el año, ha supuesto "una excelente noticia para el sector". Asimismo ha puesto en valor el esfuerzo de los ganaderos para mantener viva una tradición ligada a la identidad de la comarca lebaniega, ha informado en nota de prensa el Gobierno.

No obstante, ha advertido de que, aunque la situación haya vuelto a la normalidad, las medidas de prevención y bioseguridad deben seguir formando parte de la actividad diaria del sector.

En este sentido, ha realizado un llamamiento a la responsabilidad de ganaderos, transportistas y organizadores para continuar aplicando protocolos como la correcta desinfección de vehículos e instalaciones y el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas.

Susinos ha asistido a la tradicional 'Pasá', el desfile de entrada del ganado por las calles de la villa, y posteriormente ha recorrido los diversos corrales que han integrado esta muestra ganadera.

La feria ha contado con un espacio de compraventa de animales en el que participan alrededor de 200 cabezas entre vacas y caballos, además de distintos puestos relacionados con la actividad agroganadera y los productos tradicionales de la comarca.

La consejera ha estado acompañada por el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez, por el alcalde de Potes, Javier Gómez, y varios alcaldes de la comarca de Liébana.