Fernández acusa a Igual de "vender humo" con una hoja de ruta "sin plazos ni compromisos"

Archivo - El PSOE critica el nuevo contrato de limpieza de Santander: "Es el reconocimiento de años de abandono del PP" - PSOE - Archivo

SANTANDER, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Santander, Daniel Fernández, ha acusado a la alcaldesa, Gema Igual (PP), de "vender humo" al presentar la hoja de ruta para 2026 "sin plazos ni compromisos verificables", en base a anuncios "genéricos y muchos de ellos repetidos", lo que ha calificado como "una operación de propaganda política sin concreción ni liderazgo real".

Además, ha señalado que la comparecencia de la regidora este miércoles para presentar los proyectos municipales de este año "no se ha explicado dónde irían las supuestas viviendas de protección oficial, ni en qué consiste el anunciado aparcamiento disuasorio en la S-20, ni hay plazos, presupuestos o prioridades claras", ha informado el PSOE.

Fernández ha dicho que esta comparecencia "marca más bien el inicio de la precampaña electoral de 2027" y ha advertido además de que el equipo de Gobierno del PP "no está liderando ningún proyecto transformador para Santander".

El líder de los socialistas santanderinos ve una "brecha" entre el discurso y la situación de la ciudad, ya que "Santander sigue perdiendo población joven, sigue viendo cómo se encarece la vivienda y sigue sin un modelo claro de futuro. Hablar de competitividad y calidad de vida sin afrontar estos problemas es puro marketing político", ha denunciado.

Asimismo, ha cuestionado el diálogo del equipo de Gobierno del PP porque "los canales de participación no funcionan, las quejas vecinales no se responden y las iniciativas de la oposición se bloquean sistemáticamente. El PP gobierna con rodillo, no con diálogo".

El socialista ha exigido "menos ruedas de prensa vacías y más compromiso con los vecinos, con los barrios olvidados, con la vivienda asequible y con servicios públicos de calidad como el transporte o la limpieza".

"Santander no necesita más humo ni más anuncios. Necesita un proyecto de ciudad serio, con liderazgo, concreción y una mirada de futuro que piense en su gente", ha afirmado.

Por otro lado ha manifestado que "lo poco que hoy se mueve en la ciudad no nace del Ayuntamiento; o lo impulsa el Gobierno de España o lo promueve la iniciativa privada". Y ha citado proyectos como la integración ferroviaria, la humanización de la N-611 y la N-623 o las actuaciones del Barrio Obrero del Rey.