El Fernando Ateca de Santander acogerá una nueva edición del club de lectura 'Lo mejor está por leer'

Santander pone en marcha una nueva edición del club de lectura 'Lo mejor está por leer'

Será los días 7 de octubre, 4 de noviembre y 16 de diciembre

SANTANDER, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander va a iniciar una nueva edición del club de lectura 'Lo mejor está por leer', liderado por Mónica Bóbeda, creadora de 'El Show de la Palabra', que tendrá lugar en el centro cultural Fernando Ateca.

Se desarrollará los martes 7 de octubre, 4 de noviembre y 16 de diciembre en horario de 19.30 a 20.30 horas. Está dirigido a adultos a partir de 18 años y es gratuito, aunque el número máximo de participantes está establecido en doce. Por ello, las plazas se asignarán por orden de inscripción en el número de teléfono 942 203 069.

En el club, Mónica Bóbeda ayudará a los alumnos a desarrollar sus habilidades de comunicación a través del método de 'El Show de la Palabra'.

Durante las sesiones, los lectores aportarán su perspectiva sobre la lectura del libro y se enriquecerán con las reflexiones de los compañeros y de los diferentes puntos de vista sobre la lectura de un mismo libro.

Bóbeda es creadora y directora de 'El Show de la palabra', un espacio formativo donde los niños, jóvenes y adultos viven una experiencia de aprendizaje para gestionar su miedo escénico y desarrollar sus habilidades de comunicación.

Es diplomada por la Universidad de Navarra, con una carrera profesional de más de 20 años de experiencia en empresas multinacionales dentro del área de comunicación y ventas.

Durante sus siete años en 'El Show de la Palabra' ha formado a más de 5.000 personas, la mitad de los cuales han sido niños y jóvenes.

Además, ha sido presidenta, vicepresidenta de Educación y directora de área del Club de Oratoria Internacional Toastmasters, ha destacado el Ayuntamiento en nota de prensa.