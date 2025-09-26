El festival de creación lumínica y audiovisual 'Hágase la luz' regresa a Santander en octubre con 16 propuestas - FSC

SANTANDER 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival de creación lumínica y audiovisual 'Hágase la luz', que organiza la compañía cántabra Ruido Interno, regresa a Santander del 2 al 5 de octubre con 16 propuestas específicamente diseñadas para esta cita y pensadas para cada uno de los espacios que las acogerán.

Dentro de la iniciativa, que ha vuelto a ser reconocida en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa (FSC), calles, plazas y fachadas de edificios emblemáticos acogerán instalaciones artísticas realizadas por creadores locales e internacionales de reconocido prestigio. Todos los eventos, tanto aquellos que necesitan reserva previa como los que no, son gratuitos.

Esta quinta edición del festival ofrecerá 16 propuestas que, por primera vez, iluminarán espacios como el Real Club de Regatas, el claustro de la Catedral y el Mercado de la Esperanza.

Aunque habrá nuevas actividades, el festival mantiene también varios de "sus clásicos". Por eso, continuará ofreciendo trabajos de realidad virtual y de realidad aumentada, instalaciones con láser y recorridos sonoros de la mano de escritores de la ciudad.

Además, como en otras ediciones, las pantallas del Palacio de Festivales y las de varios comercios locales mostrarán creaciones visuales.

Los detalles de la programación se han presentado este viernes en una rueda de prensa celebrada en Enclave Pronillo, sede de la FSC, por la concejala de Cultura de Santander, Noemí Méndez, la directora de la FSC, Almudena Díaz, la directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Eva Guillermina Fernández, el responsable de las actividades culturales de la Autoridad Portuaria, Eduardo García Escudero, la directora de Cultura del Centro Botín, María Gómez, y Mamen Campo y Juan Carlos Fernández, creadores de 'Hágase la luz' y responsables de la compañía Ruido Interno.

El festival cumple cinco años de vida recordando sus casi cien propuestas artísticas. Una de las más aclamadas por el público fue 'To The Moon', que formó parte de la primera edición y que este año vuelve a incorporarse a la programación. Se trata de una instalación de realidad virtual creada por los artistas multimedia experimentales Laurie Anderson y Hsin-Chien Huang.

Durante los quince minutos que dura esta experiencia de realidad virtual, el espectador sale disparado de la tierra, camina sobre la superficie de la luna, se desliza a través de basura espacial y vuela a través de esqueletos de ADN para acabar siendo arrojado desde una montaña lunar.

Aunque los datos específicos (lugar, fecha, hora, entradas) de ésta y de las demás propuestas se recogen en el folleto del festival, en la web de Ruido Interno (www.ruidointerno.com) y en la Agenda Santander Aúna (www.santanderauna.com), esta pieza se podrá ver en la Fábrica de Creación el 4 y 5 de octubre aunque las entradas están agotadas.

PROPUESTAS

'Globoscope', de Collectif Coin, una instalación formada por cientos de esferas luminosas que podrán verse en el auditorio del Centro Botín el 3 de octubre de 17.00 a 20.30 horas y el 4 y 5 de octubre de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas. Combina matemáticas, sonido y luz para representar, transformar y ampliar el espacio. Las entradas se pueden reservar en la web del Centro Botín.

'Dualis', de los catalanes Joan Canal y Javier Nieto, es una instalación inmersiva de láser, luz, formas y sonido para revelarnos la estructura oculta del universo. Podrá verse en la sede del Colegio de Arquitectos de Cantabria (Espacio Ricardo Lorenzo) los días 3, 4 y 5 de octubre y no es necesario reservar.

'Circuito liminal', una instalación de luz, láser, video y sonido del colectivo multidisciplinar de creación artística audiovisual BeatMe Lab estará en el Palacete del Embarcadero también del 3 al 5. En ella, luz y tecnología se unen para narrar el encuentro entre seres humanos y máquinas en un escenario inspirado en el movimiento cyberpunk. No se necesita entrada.

El creador cántabro Pablo Turanzas participa en el festival con 'Marea', una instalación de luz y sonido que podrá verse en la fuente de la plaza de Atarazanas durante las cuatro jornadas de 21.00 a 01.00 horas. Esta propuesta, para la que no es necesario reservar, simula el avance y retroceso de una ola en un ciclo continuo.

'Faro urbano', de Álvaro Fernández (Cantabria), se exhibirá en el ascensor de la calle Alta el día 2 de 20.30 a 22.30 y transformará el elevador en un punto de referencia simbólico, un faro contemporáneo en el corazón de la ciudad. No requiere reserva previa.

El proyecto audiovisual 'Through the glass/ Ubi Sunt' del artista madrileño Iván Puñal se instalará en el Centro Cívico Tabacalera del 3 al 5. Se trata de una proyección de videos en la que el espectador se enfrentará a rostros aparentemente humanos sometidos a distorsiones ópticas producidas por esferas de cristal y lámina transparentes. No es necesario reservar.

'No longer a tree' es la performance que se presentará en la Filmoteca de Cantabria el día 4 a las 20.00 horas con entrada es libre; un propuesta audiovisual oscura y distópica que cuestiona el mundo natural.

'Tegimen lucis' (Refugio de luz), una instalación de luz, música y video creada por la compañía Ruido Interno y financiada por la Consejería de Cultura podrá verse en el claustro de la Catedral el 4 de octubre de 21.00 a 23.45 horas sin reserva. Esta experiencia sensorial transformará este espacio en un lugar de contemplación activa y planteará un diálogo poético entre el tiempo, el silencio y la espiritualidad.

El Mercado de la Esperanza, que colabora este año con el festival, se iluminará para celebrar sus 120 años de vida con la intervención de luz y sonido que ha creado Juan Carlos Fernández. Se podrá ver el 4 de octubre en distintos pases de diez minutos desde las 21.30 a las 23.45 horas (sin necesidad de reservar previamente).

'After de end', del australiano Liam Young, diseñador, director y productor nominado al BAFTA, ofrece una instalación de video y multiproyección en la Escuela de Náutica los días 2 y 3 de 18.00 a 21.00 horas y los días 4 y 5 de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Además, habrá una proyección especial en la Filmoteca de Cantabria el día 3 a las 20.00 horas. La entrada es libre. Young crea, con esta obra, una nueva historia para su país, Gran Bretaña.

Young traerá a la ciudad otra instalación de video y multiproyección titulada 'Planet city, the great endeavor and emissary' que acogerá también la sala de Náutica los días 2 y 3 de 18.00 a 21.00 y los días 4 y 5 de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. La filmoteca acogerá una proyección especial el día 3 a las 20.00 horas.

'Oto's Planet', del director y productor francés Gwenael François, es una pieza interactiva que cuenta la historia de Oto y Skippy y que acogerá el Real Club de Regatas los días 4 y 5 previa inscripción en www.eventbrite.es.

'Despertar', trabajos de realidad aumentada realizados por antiguos alumnos y alumnas del Bachillerato de Artes del Manuel Gutiérrez Aragón de Viérnoles, se podrá ver en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo del 2 al 5 de octubre. Sin necesidad de reservar plaza, esta propuesta combina animaciones generadas con inteligencia artificial y tecnología de realidad aumentada con el objetivo de dar vida a una selección de obras del museo.

'Estado parámetro', de Camile Duhart, son videos que podrán verse durante los cuatro días del festival en las pantallas led de varios comercios (Óptica Nueva Visión, ubicado en la calle Calvo Sotelo, 6 y Zapatería Krack, situado en Jesús de Monasterio, 11) y en el Palacio de Festivales. Esta artista visual y de videojockey --manipula imágenes en tiempo real para mejorar la experiencia del público-- presenta una pieza en la que alerta sobre cómo los dispositivos tecnológicos se pueden convertir en lenguajes de control y autoridad.

Completa la programación la referida 'To the Moon'.