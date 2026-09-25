El festival 'Hágase la Luz' transformará Santander con quince propuestas lumínicas y audiovisuales

Cartel - RUIDO INTERNO

SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía de artes escénicas Ruido Interno ha presentado este viernes la sexta edición del festival de creación lumínica y audiovisual 'Hágase la Luz', que transformará Santander del 1 al 4 de octubre a través de quince propuestas artísticas nacionales e internacionales.

La iniciativa, que ha sido incluida en el informe 'Lo mejor de la cultura 2025' e incorporada a la International Light Festival Organization, redefinirá diversos espacios públicos y privados de la ciudad mediante el encuentro entre arquitectura, arte digital y creación sonora.

El certamen ha articulado una programación con proyecciones, instalaciones cinéticas, realidad virtual, 'videomapping', 'performances' visuales y paseos sonoros.

Como apertura previa, la Sala Universidad de la Escuela de Náutica inaugura hoy la exposición fotográfica 'Captando la luz', con instantáneas firmadas por Álvaro Ramiro, Paloma Manacor, Iker Moreno y Ana Martín sobre las cinco ediciones precedentes, abierta al público hasta el 4 de octubre.

Asimismo, el Centro de Arquitectura Ricardo Lorenzo acogerá del 1 al 4 de octubre la obra de arquitectura lumínica 'Lux Domus', del autor Josep Poblet.

Entre las novedades de la presente edición figura la vinculación del festival con el I Concurso Internacional de Videomapping Ciudad de Santander, promovido por la Concejalía de Cultura, cuyos seis trabajos finalistas se proyectarán el sábado 3 a partir de las 21.30 horas sobre la fachada de la Iglesia de la Compañía.

Además, el edificio de Correos mostrará la pieza de animación 'Traffic light', de la firma Logela Multimedia, los días 2 y 3 entre las 21.00 y las 23.00 horas, mientras que el 'hall' del Instituto Santa Clara recibirá el día 3 a las 20.30 horas la 'performance' sonora y visual 'Spiral', creada por ICE3 Ensemble en colaboración con Juli Santacruz y Johannes Wernicke.

La organización ha establecido la necesidad de formalizar reserva previa para cinco de las propuestas a través del portal evenbrite.com y de la página del Centro Botín.

En este grupo se incluye 'Flux', escultura cinética de luz motorizada del colectivo francés Collectif Scale que se exhibirá en el auditorio del Centro Botín; la experiencia inmersiva en realidad virtual 'Origen', de la creadora argentina Emilia Sánchez Chiqueti, en el Real Club de Regatas; el estreno en España de la trilogía en vídeo 360 grados 'Just for you', de Craig Quintero y la compañía taiwanesa Riverbedteatre, en la Fábrica de Creación; el recorrido de realidad aumentada diseñado por Juan Carlos Fernández para el Museo de Arte de Santander (MAS); y los itinerarios sonoros guiados por Román San Emeterio y Oscar Allende.

La cita ha integrado la participación de creadores del tejido local mediante proyectos como 'Tipografías Lumínicas', producido por Ruido Interno junto a Santatipo e Ilumina2 en la calle San Fernando, 62 a partir de antiguos rótulos comerciales recuperados; la instalación 'Suspensión infinita', de Pablo Turanzas e Ilumina2 en el Palacete del Embarcadero, y propuesta 'Mirar una poza', de la artista cántabra Tamara García en la Escuela de Náutica.

Además, el 2 de octubre, a las 20.30 horas, el dúo portugués Boris Chimp 504 presentará en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus su propuesta 'Red spectrum', donde explora nuevos territorios y dimensiones espaciales inspiradas en el telescopio espacial Pitzer.

Y las pantallas del Palacio de Festivales de Cantabria y de la Óptica Nueva Visión, situada enfrente del Ayuntamiento de Santander, se convertirán en 'Pantallas vivas' que mostrarán el trabajo de Juan Hurlé.