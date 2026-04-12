El Festival de la Huerta de Bezana reparte plantas de tomate a cerca de 700 personas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTA CRUZ DE BEZANA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival de la Huerta de Santa Cruz de Bezana ha repartido este domingo plantas de tomate a cerca de 700 personas de forma gratuita.

Un dato que refleja el "éxito y la buena acogida" que ha tenido este evento, según ha valorado la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, quien ha asistido a esta cita "consolidada en el calendario regional" y que se ha celebrado en la Plaza Multiusos de Soto de la Marina.

Junto con la alcaldesa, Carmen Pérez, Susinos ha recorrido los distintos espacios del festival, que ha reunido 40 puestos de productos de km0 en una nueva edición que ha combinado tradición, gastronomía y cultura con un amplio programa de actividades para todos los públicos.

Así, ha puesto en valor que es "un ejemplo" del "creciente" interés por el producto local y por iniciativas que "fomentan el consumo de proximidad y el desarrollo sostenible del medio ambiente y del mundo rural".

Asimismo, la consejera ha añadido que es "una satisfacción comprobar la implicación de productores, asociaciones y ciudadanía en una jornada que pone en valor nuestras raíces y tradiciones".

Por su parte, la alcaldesa ha destacado el "salto cualitativo" del festival en esta edición, enmarcada en un contexto especialmente significativo tras la incorporación del entorno al Geoparque Mundial UNESCO Costa Quebrada.

A lo largo de la jornada, que comenzó a las 11.00 horas con la apertura del mercado agroalimentario, se han desarrollado numerosas actividades como talleres familiares, música tradicional cántabra, reparto de plantones, charlas divulgativas y propuestas culturales.

También se ha llevado a cabo una comida popular y actuaciones de danza y música, así como las actividades infantiles y el cierre con la entrega de diplomas y sorteos de la gincana del festival.

El evento ha sido organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, el Gobierno de Cantabria, el Geoparque Costa Quebrada y Ecoembes, ha indicado el Ejecutivo en nota de prensa.