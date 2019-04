El Festival Mendi Tour regresa a Camargo con cine de montaña y de deportes de aventura

Publicado 02/04/2019 19:04:36 CET

CAMARGO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha anunciado que el Festival Mendi Tour recalará en el municipios los próximos 10 y 11 de abril para ofrecer a los espectadores la oportunidad de disfrutar de manera gratuita del mejor cine de montaña y deportes de aventura.

Las proyecciones, que cuentan con la colaboración Desnivel y que incluirán algunos de los mejores films que se pudieron ver en el prestigioso Mendi Film Festival en Bilbao celebrado el pasado mes de diciembre, se celebrarán en el salón de actos del Centro Cultural La Vidriera, en ambas jornadas a partir de las 20.00 horas, con acceso libre hasta completar aforo.

El concejal de Deportes, Gonzalo Rodeño, ha destacado que "por tercer año consecutivo volveremos a disfrutar de esta cita imprescindible para todos los amantes de la naturaleza y de los deportes de aventura" gracias a uno de los festivales "más importantes del mundo en su género, que consolida su presencia en Camargo".

El edil también ha animado a los camargueses y a los vecinos de otras localidades a acudir a La Vidriera a contemplar a través de esas películas "los majestuosos paisajes que nos ofrece la naturaleza y las hazañas que emprenden los aventureros de nuestro tiempo".

Además, durante los dos días de festival se sortearán entre los asistentes prendas técnicas para montaña y actividades al aire libre de la marca Ternua.

PROGRAMACIÓN

El festival arrancará el miércoles 10 de abril a las 20.00 horas con el film 'The Dawn Wall', protagonizado por Tommy Caldwell, el mejor escalador mundial de grandes paredes, cuya vida y trayectoria digna de los mejores guiones de Hollywood es retratada en esta obra.

Este documental ofrecerá grandes dosis de adrenalina, acción y escalada en las paredes de El Capitán de Yosemite, un secuestro en Kyrgyzstan, historias de amor y desamor, accidentes irreversibles, valores de compañerismo y de familia, un eco mediático masivo en todo el mundo, etc.

La película que abre el Festival Mendi Tour de Camargo inauguró también la pasada edición del Mendi Film Festival en Bilbao, ante más de 1.600 espectadores que abarrotaron el auditorio del Palacio Euskalduna donde fue presentado por el propio Tommy Caldwell acompañado por el director Peter Mortimer. La película se llevó además uno de los premios importantes del Festival, en concreto el Premio del Jurado.

El jueves la segunda jornada se iniciará a las 20.00 horas con 'Viacruxis', Premio al Mejor Cortometraje del BMFF 2018. Dirigido por Ignasi López, se trata de un cortometraje de ficción de magistral realización en la que se emplea la técnica de 'stop-motion' y que tiene como protagonistas a Marcel y Andrezj, dos grandes escaladores que a pesar de tener temperamentos muy opuestos forman un gran equipo, en el que Marcel ha asumido el liderazgo y la popularidad, mientras que Andrezj tiene siempre un papel secundario.

Ahora se enfrentarán al reto más difícil, que no es otro que coronar la cima virgen de la montaña más alta. Para lograrlo, tendrán que superar grandes obstáculos, sufrir penurias y, sobre todo, soportarse mutuamente.

A esta pieza audiovisual le seguirá la proyección del film titulado 'RJ Ripper', dirigido por Joey Schusler, que cuenta la historia de Rajesh Magar, quien soñaba con las bicicletas mientras los demás niños estudiaban. Debido a su situación económica, no podía comprarse una, por lo que logró construirse él mismo una bicicleta de montaña.

Comenzó a pedalear y sus ganas y talento lo llevaron a trabajar como guía de bicicleta de montaña junto a profesionales. Hoy en día es el Campeón Nacional de Nepal y el claro ejemplo de que merece la pena seguir tu pasión, sin importar lo inverosímil que puede parecer.

A continuación se podrá ver el film titulado 'Liv Along the Way', dirigida por Anthony Bonello y Mike Douglas. Esta pieza cuenta cómo desde que hiciera cumbre por primera vez en Mont Blanc cuando aún era adolescente, Liv Sansoz supo que su vida estaría unida a la montaña. Doble campeona del mundo en escalada deportiva, también ha destacado en escalada mixta, esquí de montaña y salto BASE. Ahora, a los cuarenta años, Liv se enfrenta al reto de escalar en un solo año las 82 cimas de los Alpes que superan los 4.000 metros.

Para finalizar esta edición del festival se proyectará el film 'Age of Ondra', dirigido por Josh Lowell, Zachary Barr, y Peter Mortimer. Adam Ondra es, desde 2017, el primer y único escalador en el mundo en completar una vía de 9c: Silence, en Noruega. Partiendo de aquel hito, la película sigue los pasos de Adam desde su hogar en la República Checa, a través de Europa y América del Norte, a medida que innova en nuevos métodos de entrenamiento, establece primeros ascensos extraordinarios, e intenta ser la primera persona en encadenar un 9a+ al flash, en un único intento. Por tanto, está explorando hasta dónde puede llegar el potencial humano en la escalada.