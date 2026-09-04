El Festival de Migración de las Aves de Santoña ofrecerá rutas guiadas, concursos, charlas y talleres

Presentación del Festival de Migración de las Aves - JOSE ROMAN CAVIA SOTO

SANTANDER, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Migración de las Aves, una de las principales citas de divulgación ambiental y observación de aves del norte de España, se celebrará del 18 al 20 de septiembre en distintos espacios del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y ofrecerá actividades divulgativas, talleres, rutas guiadas, concursos y ponencias científicas.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha presentado este viernes la nueva edición de este evento ya consolidado, acompañada por el alcalde de Santoña, Jesús Gullart, y por el director de aves cantábricas, Alejandro García.

Según ha detallado éste último, el festival arrancará el viernes 18 con una actividad en la marisma desarrollada por el colectivo AMICA y la inauguración oficial por parte de las autoridades.

La jornada incluirá también el inicio de la XIX edición del concurso de fotografía de naturaleza, una ponencia magistral del investigador de la Universidad de Extremadura, Julián Cabello-Vergel, sobre las respuestas de las aves al estrés térmico y un concurso de foto identificación.

El sábado 19 concentrará buena parte de las actividades, entre ellas la celebración del XIX Maratón Ornitológico Memorial Toño Lastra, demostraciones de anillamiento científico de aves a cargo de la Asociación Txepetxa, rutas guiadas a pie y en barco por el Parque Natural, talleres de identificación de aves para diferentes niveles, espacios de observación, actividades infantiles y diversos seminarios y conferencias divulgativas.

Entre los contenidos científicos destaca el seminario dedicado al paíño europeo, especie invitada de esta edición, con la participación de Clara Morey, Beñat García y Juan G. Navedo.

Además, se entregará el premio 'El Bichu Gormeján' de conservación de la naturaleza cantábrica.

La programación continuará con la conferencia magistral de la profesora de la Universidad de Granada,Mercedes Molina-Morales, titulada 'La vida secreta del críalo: entre África y la Península', y con la charla-proyección sobre el Pantanal brasileño a cargo de la naturalista Ágata Pérez Ochoa.

Como novedad de esta edición, el domingo 20 se celebrará el taller de fotografía de naturaleza 'Visión salvaje: cómo capturar imágenes de fauna de concurso', impartido por Roberto González Luis.

La jornada final incluirá nuevas visitas guiadas, observación de aves, actividades infantiles, la descarga de las imágenes participantes en el concurso fotográfico y la entrega de premios, seguida del acto de clausura.

Todas las actividades serán gratuitas y de libre acceso, salvo el maratón ornitológico, el concurso de fotografía, algunos talleres especializados y las rutas guiadas a pie y en barco, que requieren inscripción previa.

La información completa y las reservas pueden realizarse a través del teléfono 647 225 234, del correo electrónico avescantabricas@gmail.com y de la página web www.avescantabricas.com.

UN ENCLAVE ESTRATÉGICO PARA LAS AVES

Susinos ha subrayado que este encuentro constituye "una magnífica oportunidad para acercar a la sociedad al extraordinario patrimonio natural de Cantabria y, especialmente, a uno de sus espacios protegidos más emblemáticos".

La consejera ha destacado que el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel es "un enclave estratégico para numerosas especies de aves migratorias y un auténtico laboratorio natural que nos ayuda a comprender la importancia de conservar nuestros ecosistemas".

"Festivales como este contribuyen a sensibilizar a la ciudadanía, fomentan el conocimiento científico y generan oportunidades vinculadas al turismo de naturaleza y al desarrollo sostenible de nuestros municipios costeros", ha señalado.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo realizado por asociaciones, investigadores, voluntarios y entidades conservacionistas que participan en el evento.

"La protección de nuestro patrimonio natural es una responsabilidad compartida y este festival es un excelente ejemplo de colaboración entre administraciones, comunidad científica y sociedad civil", ha afirmado.

Por ello, para la consejera, este festival, que ofrecerá un amplio programa de actividades gratuitas dirigidas tanto a especialistas como al público general y a las familias, es "un ejemplo de cómo la conservación de la biodiversidad puede ir de la mano de la educación ambiental, la investigación científica y la dinamización económica del territorio".

"Queremos que cada vez más personas conozcan la riqueza de nuestros espacios naturales protegidos y comprendan que conservarlos es invertir en calidad de vida, en futuro y en oportunidades para las generaciones venideras", ha concluido la consejera.

Durante la presentación también han estado presentes el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santoña, Víctor Sobrino, y el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio.